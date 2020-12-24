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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Карткою треба буде скористатися двічі: у Луцьку запускають першу приміську маршрутку з валідатором

Карткою треба буде скористатися двічі: у Луцьку запускають першу приміську маршрутку з валідатором
Приміська маршрутка №104 «Кульчин-Луцьк» стане першою, в якій запустять електронну систему оплати проїзду.

Результати конкурсу на визначення перевізника затвердили у четвер, 22 квітня, під час засідання міського виконавчого комітету, пише "Перший".

Принцип використання електронних квитків там буде не таким, як у міському транспорті через те, що вартість проїзду залежить від відстані. Карткою або мобільним додатком потрібно буде скористатися при вході (зніметься повна вартість проїзду на цьому маршруті) і виході (система поверне решту).

В. о. начальника міського управління транспорту та зв’язку Олександр Середа сказав, що на конкурсі переміг перевізник Грицюк В. Н. Однак через те, що у нього немає автобусів, пристосованих для людей з інвалідністю, договір укладають лише на рік. Потім відбудеться повторний конкурс.

Електронна система оплати проїзду там запрацює найближчим часом після укладання договору.

Зауважимо, вона працюватиме у всіх маршрутках, що їздять у приєднані до Луцька села. Однак час запровадження різний – він залежить від терміну закінчення попередніх договорів, укладених з облдержадміністрацією.

Тарифи у приміському транспорті луцькі безперевізники запроваджують самостійно – міська рада на це впливу немає, запевнив Олександр Середа.

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Теги: Луцьк, приміська маршрутка, валідатор
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