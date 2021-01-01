У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 23 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
котельня
Кіоск 11
Кіоск №16
стоматкабінет м.Вол-Волинський
вул.Луцька 101-105
Грисюка
Ковалевської
Л.Українки
Карбишева
2. ЗТП - 93 Т-2 09:00-17:00 Котельня
магазин "Техно Світ"
міська бібліотека для дорослих
Аптека "Покровська"
стоматкабінет
Ліфт м.Вол-Волинський
вул. Луцька 101-105
Карбишева
3. ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-54 09:00-17:00 аптека № 29" Провізор"
Магазин " Арго ", Миколаївська церква2
кіоск № 14 в. Ковель, Магазин "Жу-жу"
кіоск "Юніленд", Магазин "Карат"
Аптека м.Володимир-Волинський
вул..Крилова
вул. Кунцевича
вул. Миколаївська
вул. Шухевича 6,8,5
вул. Ковельська 24-44
4. ПЛ-0.4 Л-3
КТП-418 09:00-17:00 Кіоск
с.Заріччя
Озерна,31
Набережна ,31, 83-111, 54-108,
5. ПЛ-10 Л 01-04 09:00-17:00 ФАП с.Діхтів
Школа с.Діхтів
Водокачка
магазин, церква
реабілітаційний центр с.Діхтів
вул. Центральна
Шкільна
Берегова
Шахтарська
Горохівський район
1. 11:00-14:00
СКЗ с.Довге
ЦЕЗ-2 с.Довге
школа с.Довге
Клуб с.Довге
Церква с.Довге
Магазини с.Довге
ФАП с.Довге
Бригада с.Довге
Пилорама с.Довге
Переїзд с.Довге
Ветдільниця с.Борисковичі
СКЗ с.Борисковичі
Башня с.Борисковичі
Магазин с.Борисковичі
ФАП с.Борисковичі
Церква с.Борисковичі
котельня школи с.Борисковичі
Школа с.Борисковичі
Клуб с.Борисковичі
Киричук М.П. Свинарник-відгодівельник
с.Борисковичі
ПОСП "Мрія" Ферми с.Довге
ФОП Пилипчук В.В. магазин с.Брани
башня с.Брани
Дім молитви с.Брани
Станція с.Брани
Зерносклад с.Брани
Переїзд с.Брани
Башня с.Брани
Адмінприміщення с.Брани
Магазин с.Брани
ФАП с.Брани
котельня школи с.Брани
школа столова с.Брани
котельня дит. Садка с.Брани
Садік с.Брани
Клуб с.Брани
СКЗ с.Брани
Церква с.Брани
с.Довгів, Брани, Борисковичі
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 від ЩТП-106 9:30-16:00 с.Клопочин вул.Миру, Володимирська 34-42
2. ПЛ-0.4кВ від КТП-151 9:30-15:30 с.Кропивщина
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 Л-2 КТП-409 09:00-14:00 м.К-Каширський вул.1 Травня (біля льонзаводу)
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Дубище – школа, медпункт, церква, АТС
ФОП Мельник М.В. - склад с.Дубище
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3. ПЛ0,4 кВ від КТП- 192 8:30-17:00
с.Дідичі
вул. Партизанська
вул. Першотравнева,
вул. Польова,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство" Каскад
ФОП Кухар В.С
Голобська селищна рада смт.Голоби, вул.Шевченка
2.
9:00-17:00
ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-71
9:00-17:00
Ковельське МТМО
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Голобська селищна рада
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
с.Бруховичі
4. ПЛ-10кВ Л.39-05
(ЗТП-108) 9:00-17:00 Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство "Тур" с.Ситовичі
Локачинський район
1. 10:00 – 17:00
Комплекс
ФГ "Кремеш"
Школа с.Войнин, вул.Лісова,
вул.Центральна, вул.Гагаріна,
вул.Шевченка, вул.Першотравнева, вул.Польова, вул.Зелена, вул.Садова
2. ЩТП-185 для ремонту щита КТП 10:00 – 12:00 ТзОВ « Стохід-Агро» с.Семеринське, вул.Гагаріна,
вул.Шевченка, вул.Першотравнева
3. КТП-135 для ремонту КТП 12:00-16:00 ФОП Лісецький
ФАП
Церква с.Семеринське, вул.Центральна
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 16:00 с.Зубильне, вул.Ветеранів,
вул.Молодіжна
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Автомийка К.Карого 23
Автобаза АТП-10754
Зупинка павільйон Рівненнська 50А
Українська інноваційна компанія
Магазин-офіс «Фокстрот»
Домішон-сервіс
Пиво Рівненська 50
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с.Липини, вул.Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. 10:00 – 17:00 с.Рованці вул.Вишнева, Миру, І.Франка
3. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-140 10:00 – 17:00 ФОП Мазурець С.М., ПАТ "Укртелеком" (АТС) с.Рованці вул.Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-128 9:00 - 18:00 с.Скиби
2. ПЛ-10 Л 26-02 до ЛР-171 9:00-18:00 с.Омеляне.Підманево
3. КТП-287 9:00-18:00 с.Мосир
4. ПЛ-0.4 КТП-258 9:00-18:00 УДППЗ"УКРПОШТА"
Сільська Рада с.Світязь
Шацьке Районне споживче товариство
Шацький національний природний парк
ФОП Марчук Леся Миколаївна
ФОП Гайдук Галина Йосипівна
ФОП Мохнюк Надія Іванівна с.Світязь вул.Жовтнева, Незалежності, Линівська
5. ПЛ-0.4 КТП-344 9:00-18:00 Церква с.Світязь
ФОП Бучман Марія Петрівна с.Світязь вул.Набережна, Монастирська
Любешівський район
1. ПЛ-0.4 кВ ЩТП-357
Чистка траси 10:00-17:00 с.Рудка (Частково)
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-152 10:00-17:00 с.Мукошин (Частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство – магазин. с.Оконськ
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-158 10:00-16:00 Клуб, Маневицьке споживче товариство – магазин, школа, "Київстар" БЗМС, "МТС УКРАЇНА" БЗМС, церква, ФАП с.Граддя
3. ПЛ-10 кВ від ЗТП 388 до ЛР-272 10:00-16:00
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-5 від ТП-1 9:00-17:00 м.Нововолинськ Податкова інспекція м.Нововолинськ
вул Кобзаря, 32-56, 31-49
Миру2-8
Заводська44,46
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Сибірська,
4. КТП-36250 9:00-17:00
с.Рудня, вул.Сонячна, Садова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А. торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб, церква, ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11.
ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
12.
ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-15:30
ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
2. ПЛ-10кВ Л-61-05 від ЛР-40 КТП-267
КТП-83
КТП-336 10:00-15:30 Філія «Ковельський автодор»- адмінприміщення, гараж, прохід, клуб с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська, Залізнична, Пералельна, пров.Залізничний,
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-327 10:00-15:00 ПАТ «Волиньобленерго»- дільниця с.м.т.Луків вул.Грушевського
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
котельня
Кіоск 11
Кіоск №16
стоматкабінет м.Вол-Волинський
вул.Луцька 101-105
Грисюка
Ковалевської
Л.Українки
Карбишева
2. ЗТП - 93 Т-2 09:00-17:00 Котельня
магазин "Техно Світ"
міська бібліотека для дорослих
Аптека "Покровська"
стоматкабінет
Ліфт м.Вол-Волинський
вул. Луцька 101-105
Карбишева
3. ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-54 09:00-17:00 аптека № 29" Провізор"
Магазин " Арго ", Миколаївська церква2
кіоск № 14 в. Ковель, Магазин "Жу-жу"
кіоск "Юніленд", Магазин "Карат"
Аптека м.Володимир-Волинський
вул..Крилова
вул. Кунцевича
вул. Миколаївська
вул. Шухевича 6,8,5
вул. Ковельська 24-44
4. ПЛ-0.4 Л-3
КТП-418 09:00-17:00 Кіоск
с.Заріччя
Озерна,31
Набережна ,31, 83-111, 54-108,
5. ПЛ-10 Л 01-04 09:00-17:00 ФАП с.Діхтів
Школа с.Діхтів
Водокачка
магазин, церква
реабілітаційний центр с.Діхтів
вул. Центральна
Шкільна
Берегова
Шахтарська
Горохівський район
1. 11:00-14:00
СКЗ с.Довге
ЦЕЗ-2 с.Довге
школа с.Довге
Клуб с.Довге
Церква с.Довге
Магазини с.Довге
ФАП с.Довге
Бригада с.Довге
Пилорама с.Довге
Переїзд с.Довге
Ветдільниця с.Борисковичі
СКЗ с.Борисковичі
Башня с.Борисковичі
Магазин с.Борисковичі
ФАП с.Борисковичі
Церква с.Борисковичі
котельня школи с.Борисковичі
Школа с.Борисковичі
Клуб с.Борисковичі
Киричук М.П. Свинарник-відгодівельник
с.Борисковичі
ПОСП "Мрія" Ферми с.Довге
ФОП Пилипчук В.В. магазин с.Брани
башня с.Брани
Дім молитви с.Брани
Станція с.Брани
Зерносклад с.Брани
Переїзд с.Брани
Башня с.Брани
Адмінприміщення с.Брани
Магазин с.Брани
ФАП с.Брани
котельня школи с.Брани
школа столова с.Брани
котельня дит. Садка с.Брани
Садік с.Брани
Клуб с.Брани
СКЗ с.Брани
Церква с.Брани
с.Довгів, Брани, Борисковичі
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 від ЩТП-106 9:30-16:00 с.Клопочин вул.Миру, Володимирська 34-42
2. ПЛ-0.4кВ від КТП-151 9:30-15:30 с.Кропивщина
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 Л-2 КТП-409 09:00-14:00 м.К-Каширський вул.1 Травня (біля льонзаводу)
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Дубище – школа, медпункт, церква, АТС
ФОП Мельник М.В. - склад с.Дубище
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3. ПЛ0,4 кВ від КТП- 192 8:30-17:00
с.Дідичі
вул. Партизанська
вул. Першотравнева,
вул. Польова,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство" Каскад
ФОП Кухар В.С
Голобська селищна рада смт.Голоби, вул.Шевченка
2.
9:00-17:00
ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-71
9:00-17:00
Ковельське МТМО
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Голобська селищна рада
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
с.Бруховичі
4. ПЛ-10кВ Л.39-05
(ЗТП-108) 9:00-17:00 Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство "Тур" с.Ситовичі
Локачинський район
1. 10:00 – 17:00
Комплекс
ФГ "Кремеш"
Школа с.Войнин, вул.Лісова,
вул.Центральна, вул.Гагаріна,
вул.Шевченка, вул.Першотравнева, вул.Польова, вул.Зелена, вул.Садова
2. ЩТП-185 для ремонту щита КТП 10:00 – 12:00 ТзОВ « Стохід-Агро» с.Семеринське, вул.Гагаріна,
вул.Шевченка, вул.Першотравнева
3. КТП-135 для ремонту КТП 12:00-16:00 ФОП Лісецький
ФАП
Церква с.Семеринське, вул.Центральна
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 16:00 с.Зубильне, вул.Ветеранів,
вул.Молодіжна
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Автомийка К.Карого 23
Автобаза АТП-10754
Зупинка павільйон Рівненнська 50А
Українська інноваційна компанія
Магазин-офіс «Фокстрот»
Домішон-сервіс
Пиво Рівненська 50
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с.Липини, вул.Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. 10:00 – 17:00 с.Рованці вул.Вишнева, Миру, І.Франка
3. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-140 10:00 – 17:00 ФОП Мазурець С.М., ПАТ "Укртелеком" (АТС) с.Рованці вул.Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-128 9:00 - 18:00 с.Скиби
2. ПЛ-10 Л 26-02 до ЛР-171 9:00-18:00 с.Омеляне.Підманево
3. КТП-287 9:00-18:00 с.Мосир
4. ПЛ-0.4 КТП-258 9:00-18:00 УДППЗ"УКРПОШТА"
Сільська Рада с.Світязь
Шацьке Районне споживче товариство
Шацький національний природний парк
ФОП Марчук Леся Миколаївна
ФОП Гайдук Галина Йосипівна
ФОП Мохнюк Надія Іванівна с.Світязь вул.Жовтнева, Незалежності, Линівська
5. ПЛ-0.4 КТП-344 9:00-18:00 Церква с.Світязь
ФОП Бучман Марія Петрівна с.Світязь вул.Набережна, Монастирська
Любешівський район
1. ПЛ-0.4 кВ ЩТП-357
Чистка траси 10:00-17:00 с.Рудка (Частково)
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-152 10:00-17:00 с.Мукошин (Частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство – магазин. с.Оконськ
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-158 10:00-16:00 Клуб, Маневицьке споживче товариство – магазин, школа, "Київстар" БЗМС, "МТС УКРАЇНА" БЗМС, церква, ФАП с.Граддя
3. ПЛ-10 кВ від ЗТП 388 до ЛР-272 10:00-16:00
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-5 від ТП-1 9:00-17:00 м.Нововолинськ Податкова інспекція м.Нововолинськ
вул Кобзаря, 32-56, 31-49
Миру2-8
Заводська44,46
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Сибірська,
4. КТП-36250 9:00-17:00
с.Рудня, вул.Сонячна, Садова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А. торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб, церква, ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11.
ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
12.
ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-15:30
ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
2. ПЛ-10кВ Л-61-05 від ЛР-40 КТП-267
КТП-83
КТП-336 10:00-15:30 Філія «Ковельський автодор»- адмінприміщення, гараж, прохід, клуб с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська, Залізнична, Пералельна, пров.Залізничний,
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-327 10:00-15:00 ПАТ «Волиньобленерго»- дільниця с.м.т.Луків вул.Грушевського
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