У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 23 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00котельняКіоск 11Кіоск №16стоматкабінет м.Вол-Волинськийвул.Луцька 101-105ГрисюкаКовалевськоїЛ.УкраїнкиКарбишева2. ЗТП - 93 Т-2 09:00-17:00 Котельнямагазин "Техно Світ"міська бібліотека для дорослихАптека "Покровська"стоматкабінетЛіфт м.Вол-Волинськийвул. Луцька 101-105Карбишева3. ПЛ-0.4 Л-1ЗТП-54 09:00-17:00 аптека № 29" Провізор"Магазин " Арго ", Миколаївська церква2кіоск № 14 в. Ковель, Магазин "Жу-жу"кіоск "Юніленд", Магазин "Карат"Аптека м.Володимир-Волинськийвул..Криловавул. Кунцевичавул. Миколаївськавул. Шухевича 6,8,5вул. Ковельська 24-444. ПЛ-0.4 Л-3КТП-418 09:00-17:00 Кіоскс.ЗаріччяОзерна,31Набережна ,31, 83-111, 54-108,5. ПЛ-10 Л 01-04 09:00-17:00 ФАП с.ДіхтівШкола с.ДіхтівВодокачкамагазин, церквареабілітаційний центр с.Діхтіввул. ЦентральнаШкільнаБереговаШахтарська1. 11:00-14:00СКЗ с.ДовгеЦЕЗ-2 с.Довгешкола с.ДовгеКлуб с.ДовгеЦерква с.ДовгеМагазини с.ДовгеФАП с.ДовгеБригада с.ДовгеПилорама с.ДовгеПереїзд с.ДовгеВетдільниця с.БорисковичіСКЗ с.БорисковичіБашня с.БорисковичіМагазин с.БорисковичіФАП с.БорисковичіЦерква с.Борисковичікотельня школи с.БорисковичіШкола с.БорисковичіКлуб с.БорисковичіКиричук М.П. Свинарник-відгодівельникс.БорисковичіПОСП "Мрія" Ферми с.ДовгеФОП Пилипчук В.В. магазин с.Бранибашня с.БраниДім молитви с.БраниСтанція с.БраниЗерносклад с.БраниПереїзд с.БраниБашня с.БраниАдмінприміщення с.БраниМагазин с.БраниФАП с.Браникотельня школи с.Бранишкола столова с.Браникотельня дит. Садка с.БраниСадік с.БраниКлуб с.БраниСКЗ с.БраниЦерква с.Бранис.Довгів, Брани, Борисковичі1. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 від ЩТП-106 9:30-16:00 с.Клопочин вул.Миру, Володимирська 34-422. ПЛ-0.4кВ від КТП-151 9:30-15:30 с.Кропивщина1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 Л-2 КТП-409 09:00-14:00 м.К-Каширський вул.1 Травня (біля льонзаводу)1. 8:30-17:00с.Дубище – школа, медпункт, церква, АТСФОП Мельник М.В. - склад с.Дубищевул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холмська - частково3. ПЛ0,4 кВ від КТП- 192 8:30-17:00с.Дідичівул. Партизанськавул. Першотравнева,вул. Польова,1. 9:00-17:00ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство" КаскадФОП Кухар В.СГолобська селищна рада смт.Голоби, вул.Шевченка2.9:00-17:00ФОП Силюк Р.СРЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-719:00-17:00Ковельське МТМОГуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Голобська селищна радаПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філіяс.Бруховичі4. ПЛ-10кВ Л.39-05(ЗТП-108) 9:00-17:00 Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство "Тур" с.Ситовичі1. 10:00 – 17:00КомплексФГ "Кремеш"Школа с.Войнин, вул.Лісова,вул.Центральна, вул.Гагаріна,вул.Шевченка, вул.Першотравнева, вул.Польова, вул.Зелена, вул.Садова2. ЩТП-185 для ремонту щита КТП 10:00 – 12:00 ТзОВ « Стохід-Агро» с.Семеринське, вул.Гагаріна,вул.Шевченка, вул.Першотравнева3. КТП-135 для ремонту КТП 12:00-16:00 ФОП ЛісецькийФАПЦерква с.Семеринське, вул.Центральна4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 16:00 с.Зубильне, вул.Ветеранів,вул.Молодіжна1. 13:30-17:00Автомийка К.Карого 23Автобаза АТП-10754Зупинка павільйон Рівненнська 50АУкраїнська інноваційна компаніяМагазин-офіс «Фокстрот»Домішон-сервісПиво Рівненська 501. 09:30 – 17:00ФОП Гарбарук О.О. – магазинТеремнівське СТ – магазинФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центрФОП Даниленко О.О. – готельФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчикЦерква с. ЛипиниАртсвердловина с. ЛипиниФОП Гнездецький В.В. - цех с.Липини, вул.Шевченка, Центральна, Ветеранів2. 10:00 – 17:00 с.Рованці вул.Вишнева, Миру, І.Франка3. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-140 10:00 – 17:00 ФОП Мазурець С.М., ПАТ "Укртелеком" (АТС) с.Рованці вул.Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова1. КТП-128 9:00 - 18:00 с.Скиби2. ПЛ-10 Л 26-02 до ЛР-171 9:00-18:00 с.Омеляне.Підманево3. КТП-287 9:00-18:00 с.Мосир4. ПЛ-0.4 КТП-258 9:00-18:00 УДППЗ"УКРПОШТА"Сільська Рада с.СвітязьШацьке Районне споживче товариствоШацький національний природний паркФОП Марчук Леся МиколаївнаФОП Гайдук Галина ЙосипівнаФОП Мохнюк Надія Іванівна с.Світязь вул.Жовтнева, Незалежності, Линівська5. ПЛ-0.4 КТП-344 9:00-18:00 Церква с.СвітязьФОП Бучман Марія Петрівна с.Світязь вул.Набережна, Монастирська1. ПЛ-0.4 кВ ЩТП-357Чистка траси 10:00-17:00 с.Рудка (Частково)2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-152 10:00-17:00 с.Мукошин (Частково)1. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство – магазин. с.Оконськ2. ПЛ-0,4 кВ КТП-158 10:00-16:00 Клуб, Маневицьке споживче товариство – магазин, школа, "Київстар" БЗМС, "МТС УКРАЇНА" БЗМС, церква, ФАП с.Граддя3. ПЛ-10 кВ від ЗТП 388 до ЛР-272 10:00-16:001. ПЛ-0,4кВ Л-5 від ТП-1 9:00-17:00 м.Нововолинськ Податкова інспекція м.Нововолинськвул Кобзаря, 32-56, 31-49Миру2-8Заводська44,46Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)2.ПЛ-0,4кВ ТП-362119:00-17:00с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Сибірська,4. КТП-36250 9:00-17:00с.Рудня, вул.Сонячна, Садова5. ПЛ-0,4кВ ТП-470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна6. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А. торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цехФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазиншкола, клуб, церква, ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, ПольоваСелянська, Тиха.11.ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова.12.ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. ЦеркваСТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-15:30ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка2. ПЛ-10кВ Л-61-05 від ЛР-40 КТП-267КТП-83КТП-336 10:00-15:30 Філія «Ковельський автодор»- адмінприміщення, гараж, прохід, клуб с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська, Залізнична, Пералельна, пров.Залізничний,3. ПЛ-0,4кВКТП-327 10:00-15:00 ПАТ «Волиньобленерго»- дільниця с.м.т.Луків вул.Грушевського