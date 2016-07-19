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«Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показників лічильників

«Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показників лічильників
У травні 2021 року АТ «Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показників лічильників газу.

Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».

Холодна та затяжна зима призвела до різкого зростання споживання газу. Це змусило багато домогосподарств шукати можливості знизити фінансове навантаження на сімейні бюджети.

Для того, щоб привести у відповідність суми, нараховані до сплати, до реального споживання, АТ «Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показань лічильників газу.

Контролери підприємства здійснюватимуть фотофіксацію показань лічильників за допомогою мобільного додатку. Перевірка показань лічильників буде проводитись з дотриманням усіх карантинних норм. Це триватиме всього кілька секунд, тому просять споживачів надавати доступ до приладів обліку представникам АТ «Волиньгаз».

«Сьогодні у компанії АТ «Волиньгаз» працює близько 90 контролерів, а кількість споживачів природного газу в області – понад 250 тисяч. Процес інвентаризації вимагає певного часу, тому просимо волинян поставитися до цього з розумінням», – зауважив начальник відділу інспектування АТ «Волиньгаз» Андрій Боярчук.

Наголошують, що працівники АТ «Волиньгаз» мають посвідчення із такою інформацією:

– прізвище, ім'я, по батькові працівника;
– посада;
– номер посвідчення;
– печатка підприємства;
– фото працівника.

Просять бути обережними та ретельно оглядати оригінали посвідчень. Якщо документ викликає сумніви – рекомендують уточнити, чи дійсно людина, яка прийшла до вашої оселі є працівником АТ «Волиньгаз» за номером телефону (0332) 77 69 20.

Довідково: Акціонерне товариство «Волиньгаз» – єдина на території Волинської області компанія-ліцензіат із розподілу природного газу. Клієнтами компанії є понад 250 тисяч споживачів та 4 тисячі підприємств у Волинській області

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Теги: Волиньгаз, лічильники газу
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