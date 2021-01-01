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Через холод у класах школи волинської громади переводять на дистанційне навчання

Через холод у класах школи волинської громади переводять на дистанційне навчання
З 26-го квітня і до 4-го травня включно школи Володимир-Волинської громади переходять на дистанційне навчання.

Таке рішення прийняли через прогнозоване зниження температури і, відповідно, через завершення опалювального сезону - зниження температурного режиму у класах.

Інформацію БУГу підтвердив начальник міського управління освіти В’ячеслав Петрук. За його словами, директори шкіл видадуть необхідні розпорядження.

Наразі у класах температура становить 15 і більше градусів. Проте метеорологи обіцяють похолодання, тому в класах буде холодніше.

Подібне рішення, як зазначають, дасть також можливість знизити рівень захворюваності серед школярів.

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Теги: Володимир-Волинська громада, дистанційне навчання, холод
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