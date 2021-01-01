«Медики працюють вдень та вночі, інколи – на межі сил»: повідомили про ситуацію з ковідом у громаді на Волині

Епідемічна ситуація із захворюваністю на COVID-19 на Ковельщині залишається складною.Медики вдень і вночі працюють у посиленому режимі. Інколи на межі сил та можливостей, повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.Щодня у центральну районну лікарню Ковельського МТМО госпіталізують пацієнтів з підтвердженим діагнозом та підозрою на COVID-19. За останній місяць кількість хворих зросла удвічі.Серед недужих на COVID-19 є лікарі та медсестри. Нині хворіють 24 медпрацівника. Загалом від початку поширення коронавірусної інфекції у Ковельському МТМО на COVID-19 захворіло 280 працівників.Станом на 22 квітня 2021 року зі 130 ліжок, виділених для хворих на COVID-19, зайнято 78 (64 пацієнта зі встановленим діагнозом та 14 з підозрою). На стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебуває 70 «ковідних» хворих, у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії - 8. Кисневу терапію отримують 42 пацієнта, 6 з них - на апаратах штучної вентиляції легень."Не варто забувати, що медики Ковельського МТМО продовжують виконувати і свою звичну щоденну роботу, забезпечуючи госпіталізацію ургентних хворих з судинними та серцево-судинними патологіями, з інсультами та інфарктами, різними інфекційними хворобами і травмами. Щоденно проводяться невідкладні оперативні втручання", - йдеться у повідомленні.Медики нагадують, що нині Ковельщина залишається у «помаранчевій» карантинній зоні. Вплинути на поліпшення ситуації може кожен, дотримуючись, перш за все, протиепідемічних заходів.