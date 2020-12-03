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Любили зловживати алкоголем: у Луцьку в пожежі на Шевченка загинула уся родина

Любили зловживати алкоголем: у Луцьку в пожежі на Шевченка загинула уся родина
Троє людей загинуло у пожежі, що трапилася надвечір у житловому будинку на Шевченка у Луцьку. Це приватний будинок на 2 поверхи.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У ньому чотири квартири, зайнялася  одна з них. У вогні загинула уся родина – 63-річна жінка, її співмешканець та 35-річна донька власниці квартири. Дим у будинку першими побачили сусіди. Вони взялися самотужки гасити вогонь, однак зайти усередину вже було неможливо.

«Дим чую якийсь в хаті, думаю, через стіну, вибігли сюда, вже бачу людей повно тут і дим йшов вже звідти», - розповідає сусідка.

«Спершу сусіди рятували, позбирали вогнегасники, які в кого були. Вони вже були геть згорілі, оці двоє, а Юлю, як несли, то бігли, то казали, що ще дихає», - розповідає ще одна із сусідок.

Але врятувати жінку не вдалося, вона померла до приїзду швидкої. Що стало причиною пожежі зясовують слідчі. За словами сусідів, родина жила відлюдькувато, майже ні з ким не спілкувалася і зловживала спиртним. 

«Вони всі разом проживали в одній квартирі, часто зловживали алкоголем, вели аморальний спосіб життя, попередня причина – це необережне поводження з вогнем», - розповідають в місцевій поліції.

Спершу у мережі з’явилася інформація, що рятувальники  витягли з будинку і реанімували дитину. Однак вона не підтвердилася. Як розповіли сусіди, 35-річна жінка мала сина, однак кілька років тому її позбавили батьківських прав і дитина нині у притулку.

Як інформує ДСНС у Волинській області, попередньо, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння загиблого чоловіка.


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Теги: Луцьк, смертельна пожежа, родина
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