Любили зловживати алкоголем: у Луцьку в пожежі на Шевченка загинула уся родина
Сьогодні, 13:59
Троє людей загинуло у пожежі, що трапилася надвечір у житловому будинку на Шевченка у Луцьку. Це приватний будинок на 2 поверхи.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
У ньому чотири квартири, зайнялася одна з них. У вогні загинула уся родина – 63-річна жінка, її співмешканець та 35-річна донька власниці квартири. Дим у будинку першими побачили сусіди. Вони взялися самотужки гасити вогонь, однак зайти усередину вже було неможливо.
«Дим чую якийсь в хаті, думаю, через стіну, вибігли сюда, вже бачу людей повно тут і дим йшов вже звідти», - розповідає сусідка.
«Спершу сусіди рятували, позбирали вогнегасники, які в кого були. Вони вже були геть згорілі, оці двоє, а Юлю, як несли, то бігли, то казали, що ще дихає», - розповідає ще одна із сусідок.
Але врятувати жінку не вдалося, вона померла до приїзду швидкої. Що стало причиною пожежі зясовують слідчі. За словами сусідів, родина жила відлюдькувато, майже ні з ким не спілкувалася і зловживала спиртним.
«Вони всі разом проживали в одній квартирі, часто зловживали алкоголем, вели аморальний спосіб життя, попередня причина – це необережне поводження з вогнем», - розповідають в місцевій поліції.
Спершу у мережі з’явилася інформація, що рятувальники витягли з будинку і реанімували дитину. Однак вона не підтвердилася. Як розповіли сусіди, 35-річна жінка мала сина, однак кілька років тому її позбавили батьківських прав і дитина нині у притулку.
Як інформує ДСНС у Волинській області, попередньо, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння загиблого чоловіка.
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Про це йдеться в ТСН.12.00.
У ньому чотири квартири, зайнялася одна з них. У вогні загинула уся родина – 63-річна жінка, її співмешканець та 35-річна донька власниці квартири. Дим у будинку першими побачили сусіди. Вони взялися самотужки гасити вогонь, однак зайти усередину вже було неможливо.
«Дим чую якийсь в хаті, думаю, через стіну, вибігли сюда, вже бачу людей повно тут і дим йшов вже звідти», - розповідає сусідка.
«Спершу сусіди рятували, позбирали вогнегасники, які в кого були. Вони вже були геть згорілі, оці двоє, а Юлю, як несли, то бігли, то казали, що ще дихає», - розповідає ще одна із сусідок.
Але врятувати жінку не вдалося, вона померла до приїзду швидкої. Що стало причиною пожежі зясовують слідчі. За словами сусідів, родина жила відлюдькувато, майже ні з ким не спілкувалася і зловживала спиртним.
«Вони всі разом проживали в одній квартирі, часто зловживали алкоголем, вели аморальний спосіб життя, попередня причина – це необережне поводження з вогнем», - розповідають в місцевій поліції.
Спершу у мережі з’явилася інформація, що рятувальники витягли з будинку і реанімували дитину. Однак вона не підтвердилася. Як розповіли сусіди, 35-річна жінка мала сина, однак кілька років тому її позбавили батьківських прав і дитина нині у притулку.
Як інформує ДСНС у Волинській області, попередньо, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння загиблого чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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