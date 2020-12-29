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У Харкові затримали банду, яка вбивала людей заради квартир. ФОТО

У Харкові затримали банду, яка вбивала людей заради квартир. ФОТО
На Харківщині затримали злочинне угрупування, яке відбирало квартири в людей та вбивало постраждалих.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Наразі 8 особам повідомили про підозру за фактами створення і участі в злочинній організації, умисного вбивства, шахрайства та підроблення документів.

За даними слідства, на початку 2019 року харків’янин разом зі своєю знайомою створили злочинну організацію для шахрайського заволодіння нерухомим майном та подальшого умисного вбивства його власників. У якості жертв обирались наркозалежні громадяни та особи похилого віку.

Для махінацій із майном використовувалися підроблені довіреності, згідно з якими потерпілі нібито надавали право розпоряджатися майном членам злочинної організації, або ж підозрювані отримували таке право за підробленими паспортами потерпілих громадян.

У Харкові затримали банду, яка вбивала людей заради квартир. ФОТО
У Харкові затримали банду, яка вбивала людей заради квартир. ФОТО
У Харкові затримали банду, яка вбивала людей заради квартир. ФОТО
У Харкові затримали банду, яка вбивала людей заради квартир. ФОТО
У Харкові затримали банду, яка вбивала людей заради квартир. ФОТО

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Теги: Харків, банда, затримання
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