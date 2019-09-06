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Росія оголосила про початок відведення військ від України

Росія оголосила про початок відведення військ від України
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Про це пише Українська правда, посилаючись на РБК, «РИА новости» і ТАСС.

Повідомляють, що Шойгу дав доручення Генштабу і командувачам з п'ятниці, 23 квітня, почати повернення військ Південного і Західного військових округів в пункти постійної дислокації, оскільки навчання завершуються.

Міністр оборони заявив, що всі поставлені цілі навчань досягнуті.

«Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи у Південному та Західному військових округах», - сказав Сергій Шойгу.

Нагадаємо, останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це «плановими навчаннями». Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.

Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.

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Теги: Україна, Росія, військо, відведення
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Коментарі 2
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Відводити почнуть в напрямку Києва?
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Засцяли москалики нападати, з сша таке без наказано їм би не минулося.
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