На кордоні з Польщею в чергах застрягли понад 350 авто
Сьогодні, 15:27
На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 15 годину 22 квітня скупчилося 355 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, черги з автомобілів утворилися перед такими пунктами пропуску: ""Ягодин", “Рава-Руська”, “Грушів”, “Шегині”, "Краковець".
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 15, , “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 10, “Грушів” - 30, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 220
"Краковець" - 80", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, черги з автомобілів утворилися перед такими пунктами пропуску: ""Ягодин", “Рава-Руська”, “Грушів”, “Шегині”, "Краковець".
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 15, , “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 10, “Грушів” - 30, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 220
"Краковець" - 80", - йдеться у повідомленні.
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