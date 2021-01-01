На кордоні з Польщею в чергах застрягли понад 350 авто





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.



Так, черги з автомобілів утворилися перед такими пунктами пропуску: ""Ягодин", “Рава-Руська”, “Грушів”, “Шегині”, "Краковець".



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 15, , “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 10, “Грушів” - 30, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 220

"Краковець" - 80", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 15 годину 22 квітня скупчилося 355 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.Так, черги з автомобілів утворилися перед такими пунктами пропуску: ""Ягодин", “Рава-Руська”, “Грушів”, “Шегині”, "Краковець"."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 15, , “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 10, “Грушів” - 30, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 220"Краковець" - 80", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію