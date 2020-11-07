Волинські поліцейські затримали посеред вулиці чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 15:45
У Нововолинську поліцейські вилучили амфетамін на понад 10 тис. гривень.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Сьогодні, 22 квітня, під час реалізації оперативної інформації, на вулиці 15-й Мікрорайон у Нововолинську поліцейські виявили та вилучили у не судимого 33-річного 25 г амфетаміну.
Вилучене направили у Волинський науково-дослідний центр МВС. Після проведення відповідної експертизи буде вирішуватися питання про оголошення волинянину підозри за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
До слова, санкція цієї статті передбачає, зокрема, до п’яти позбавлення волі.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Сьогодні, 22 квітня, під час реалізації оперативної інформації, на вулиці 15-й Мікрорайон у Нововолинську поліцейські виявили та вилучили у не судимого 33-річного 25 г амфетаміну.
Вилучене направили у Волинський науково-дослідний центр МВС. Після проведення відповідної експертизи буде вирішуватися питання про оголошення волинянину підозри за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
До слова, санкція цієї статті передбачає, зокрема, до п’яти позбавлення волі.
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