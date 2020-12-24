У Луцьку зіткнулися дві вантажівки





Про це



Сьогодні, 22 квітня, близько 13 години, луцьким патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Львівській.



Поліцейські, які прибули на місце події, виявили автомобіль ГАЗ 3307, водій якого не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із транспортним засобом Mercedes-Benz Actros.



На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише вантажівки зазнали механічних пошкоджень.



На винуватця ДТП інспектори склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та вилучили посвідчення водія.



Зауважують, за січень-березень 2021 року на території Волинської області через недотримання водіями безпечної дистанції трапилося 156 ДТП, з яких 4 — із травмованими, де травмувалися 5 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Львівській у Луцьку трапилась аварія за участю двох транспортних засобів.Про це інформує патрульна поліція Волині.Сьогодні, 22 квітня, близько 13 години, луцьким патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Львівській.Поліцейські, які прибули на місце події, виявили автомобіль ГАЗ 3307, водій якого не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із транспортним засобом Mercedes-Benz Actros.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише вантажівки зазнали механічних пошкоджень.На винуватця ДТП інспектори склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та вилучили посвідчення водія.Зауважують, за січень-березень 2021 року на території Волинської області через недотримання водіями безпечної дистанції трапилося 156 ДТП, з яких 4 — із травмованими, де травмувалися 5 осіб.

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