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У громаді на Волині з'являться шерифи

У громаді на Волині з'являться шерифи
У двох населених пунктах Нововолинської міської територіальної громади восени з'являться шерифи.

Про це повідомив Нововолинький міський голова Борис Карпус на своїй сторінці у фейсбуці.

Як запевняє Борис Карпус, поліцейські офіцери громади розпочнуть роботу у Благодатному та Грядах в жовтні.

Нововолинська міська рада повинна забезпечити робочі приміщення та виділити кошти на закупівлю одного автомобіля Renault Duster для шерифа. Другу автівку нададуть безкоштовно.

Конкурс на посади поліцейських офіцерів громади розпочнеться 26 квітня. Стажування майбутні шерифи проходитимуть у Харкові.

"Оглянув спецтранспорт, яким забезпечать поліцейських офіцерів. Він оснащений інструментами та обладнанням, для підтримання правопорядку та допомоги мешканцям", - написав мер Нововолинська.

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Теги: офіцер громади, Нововолинська громада
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