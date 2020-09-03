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У волинському селі запрацювала аптека

У волинському селі запрацювала аптека
У селі Бірки на Любешівщині вирішили проблему відсутності аптечного закладу, яка неабияк турбувало місцевих жителів.

Від 22 квітня, аптека у цьому селі офіційно запрацювала, - пише газета "Нове життя".

Розташована вона в частині адмінприміщенні селищної ради. Дещо раніше відбувся аукціон на право оренди цих площ. І переможницею тоді стала підприємиця з Любешова Світлана Савош. Саме вона й відкрила аптеку у Бірках.

Як розповіла «Новому життю» місцева староста Світлана Костючик, працюють у закладі дві провізорки – одна з Бірок, інша – із Залаззя. Уже й відомий графік роботи– щодня, крім суботи. «Ми давно чекали, аби у нашому селі нарешті запрацювала аптека. І ось нарешті ця наша мрія здійснилася», - не приховує радості Світлана Василівна.

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Теги: Бірки, Волинь, Любешівщина
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