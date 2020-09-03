У волинському селі запрацювала аптека

У селі Бірки на Любешівщині вирішили проблему відсутності аптечного закладу, яка неабияк турбувало місцевих жителів.Від 22 квітня, аптека у цьому селі офіційно запрацювала, - пише газета "Нове життя".Розташована вона в частині адмінприміщенні селищної ради. Дещо раніше відбувся аукціон на право оренди цих площ. І переможницею тоді стала підприємиця з Любешова. Саме вона й відкрила аптеку у Бірках.Як розповіла «Новому життю» місцева староста, працюють у закладі дві провізорки – одна з Бірок, інша – із Залаззя. Уже й відомий графік роботи– щодня, крім суботи. «Ми давно чекали, аби у нашому селі нарешті запрацювала аптека. І ось нарешті ця наша мрія здійснилася», - не приховує радості Світлана Василівна.