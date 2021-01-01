Волинська лікарня отримала сучасне обладнання. ФОТО
Сьогодні, 07:31
У Володимир-Волинському територіальному медичному об’єднанні з’явилася сучасна рентгенівська діагностична С-подібна система.
Апарат придбали для потреб медзакладу коштом Володимир-Волинської міської ради. Про це йдеться на "мерії".
Медики використовуватимуть рентгенівську систему для передопераційного рентген-обстеження хворих, а також під час хірургічних, урологічних, травматологічних оперативних втручань.
За допомогою нового обладнання лікарі зможуть швидко та якісно зробити знімок, коли пацієнт лежить на рентген-столі безпосередньо в операційній, не рухаючи тіло. Апарат має має досить малу дозу опромінення на відміну від тих, що використовувались раніше.
Також завдяки апарату діагностики у лікарні проводитимуться малоінвазивні операції, тобто без широких розрізів, а також репозиція (вправляння) кісток пацієнту ще під наркозом. Таким чином спеціалісти в області хірургії, травматології та урології будуть впроваджувати у місцевій лікарні інноваційний підхід до операцій, а самі оперативні втручання відбуватимуться значно швидше.
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Апарат придбали для потреб медзакладу коштом Володимир-Волинської міської ради. Про це йдеться на "мерії".
Медики використовуватимуть рентгенівську систему для передопераційного рентген-обстеження хворих, а також під час хірургічних, урологічних, травматологічних оперативних втручань.
За допомогою нового обладнання лікарі зможуть швидко та якісно зробити знімок, коли пацієнт лежить на рентген-столі безпосередньо в операційній, не рухаючи тіло. Апарат має має досить малу дозу опромінення на відміну від тих, що використовувались раніше.
Також завдяки апарату діагностики у лікарні проводитимуться малоінвазивні операції, тобто без широких розрізів, а також репозиція (вправляння) кісток пацієнту ще під наркозом. Таким чином спеціалісти в області хірургії, травматології та урології будуть впроваджувати у місцевій лікарні інноваційний підхід до операцій, а самі оперативні втручання відбуватимуться значно швидше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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