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Волинська лікарня отримала сучасне обладнання. ФОТО

Волинська лікарня отримала сучасне обладнання. ФОТО
У Володимир-Волинському територіальному медичному об’єднанні з’явилася сучасна рентгенівська діагностична С-подібна система.

Апарат придбали для потреб медзакладу коштом Володимир-Волинської міської ради. Про це йдеться на "мерії".

Медики використовуватимуть рентгенівську систему для передопераційного рентген-обстеження хворих, а також під час хірургічних, урологічних, травматологічних оперативних втручань.

За допомогою нового обладнання лікарі зможуть швидко та якісно зробити знімок, коли пацієнт лежить на рентген-столі безпосередньо в операційній, не рухаючи тіло. Апарат має має досить малу дозу опромінення на відміну від тих, що використовувались раніше.

Також завдяки апарату діагностики у лікарні проводитимуться малоінвазивні операції, тобто без широких розрізів, а також репозиція (вправляння) кісток пацієнту ще під наркозом. Таким чином спеціалісти в області хірургії, травматології та урології будуть впроваджувати у місцевій лікарні інноваційний підхід до операцій, а самі оперативні втручання відбуватимуться значно швидше.


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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, медицина, обладнання
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