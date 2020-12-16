Мірятимуть сатурацію і температуру: у монастирі під Луцьком – особливі умови пропуску на службу

У Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі посилюють протиепідемічні заходи безпеки.Про це повідомляють на сторінці "Чернецтво Волині".З наближенням Страсної Седмиці та Світлого Христвого Воскресіння, зростає потік вірян, які прагнуть відвідати святкові богослужіння. Відтак, аби люди почувались захищеними в стінах обителі, в межах храму розпочинає діяти мобільна «Медична служба монастиря». Очолить її досвідчена лікарка, викладач Луцького базового медичного коледжуОкрім того, щоб потрапити на богослужіння, вірянам обов’язково будуть пропонувати пройти декілька етапів епідеміологічного контролю:- температурний скринінг (вимірювання температури тіла);- контроль сатурації (насиченість кисню в крові);- обробка рук дезинфікуючим засобом;- обов’язковий масковий режим;До слова, з початком всесвітньої пандемії в Жидичинському монастирі розпочав свою активну діяльність волонтерський рух імені Симона Киринейського, представники якого постійно моніторять ситуацію, надають консультації потребуючим, дезинфікують храм, слідкують за дотриманням дистанції між вірянами під час богослужінь.