Повідомили, чи навчатимуться волинські школярі влітку





Про це ІА Тетяна Соломіна – заступник начальника управління-начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти Волинської обласної державної адміністрації.



З її слів, освітній процес розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.



«Закон про повну загальну середню освіту говорить про те, що структура і тривалість навчального року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку, форми організації освітнього процесу визначається педагогічною радою. Такий регламент визначив закон. Ще є зауваження, скажемо, що тривалість канікул не може становити менше 30 календарних днів. Як правило, це – один тиждень у жовтні, два – у період зимових свят і канікули у березні. Загально говорити про те, хто і як визначив освітній процес, зарано, і ми не втручаємося в це», – зазначила Тетяна Соломіна.



Ближче до кінця навчального року питання вивчатиметься додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярі можуть продовжити навчання на початку літа через пандемію коронавірусу та позапланові канікули. Рішення про закінчення навчального року прийматимуть безпосередньо в кожному навчальному закладі. Чи продовжать навчання у школах Волині до 30 червня, буде залежати від того, як вирішить педагогічна рада кожного закладу.Про це ІА «Конкурент» розповіла– заступник начальника управління-начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти Волинської обласної державної адміністрації.З її слів, освітній процес розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.«Закон про повну загальну середню освіту говорить про те, що структура і тривалість навчального року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку, форми організації освітнього процесу визначається педагогічною радою. Такий регламент визначив закон. Ще є зауваження, скажемо, що тривалість канікул не може становити менше 30 календарних днів. Як правило, це – один тиждень у жовтні, два – у період зимових свят і канікули у березні. Загально говорити про те, хто і як визначив освітній процес, зарано, і ми не втручаємося в це», – зазначила Тетяна Соломіна.Ближче до кінця навчального року питання вивчатиметься додатково.

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