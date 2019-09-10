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Повідомили, чи навчатимуться волинські школярі влітку

Повідомили, чи навчатимуться волинські школярі влітку
Школярі можуть продовжити навчання на початку літа через пандемію коронавірусу та позапланові канікули. Рішення про закінчення навчального року прийматимуть безпосередньо в кожному навчальному закладі. Чи продовжать навчання у школах Волині до 30 червня, буде залежати від того, як вирішить педагогічна рада кожного закладу.

Про це ІА «Конкурент» розповіла Тетяна Соломіна – заступник начальника управління-начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти Волинської обласної державної адміністрації.

З її слів, освітній процес розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

«Закон про повну загальну середню освіту говорить про те, що структура і тривалість навчального року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку, форми організації освітнього процесу визначається педагогічною радою. Такий регламент визначив закон. Ще є зауваження, скажемо, що тривалість канікул не може становити менше 30 календарних днів. Як правило, це – один тиждень у жовтні, два – у період зимових свят і канікули у березні. Загально говорити про те, хто і як визначив освітній процес, зарано, і ми не втручаємося в це», – зазначила Тетяна Соломіна.

Ближче до кінця навчального року питання вивчатиметься додатково.


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Теги: волинські школярі, літні канікули
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