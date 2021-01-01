У Луцьку збирали і досліджували кліщів на збудників небезпечних хвороб

Щорічно від укусів кліщів страждають близько тисячі волинян, майже 50-60 з них заражаються інфекційними хворобами. Уже у 2021 році за медичною допомогою до лікарів звернулось 24 волинянина.Про це повідомляють у Волинському лабораторному центрі.На території Волині існує активнодіючий природній осередок кліщового вірусного енцефаліту у Ратнівському районі, де виявляють понад 80% всіх хворих по області. За останні 10 років хвороба вже «мігрувала» на території більшості районів нашої області, а сама захворюваність зросла у 2,5 рази.Понад 120 випадків захворюваннь лаймбореліозом (або хворобою Лайма) виявили серед волинян лише за останні 3 роки.Кожного року, в період активності кліщів епідбриги та біогрупи проводять виїзди в природні осередки для збору кліщів. Уже в цьому році з районів доставили кліщі в кількості 210 штук зібрані в рекреаційних зонах, лісосмугах, дачних масивах Луцького району, у 17% були виявлені збудники хвороби Лайма.На початку квітня біогрупи збирали кліщів в рекреаційній зоні «Теремнівські ставки», відпочинковій зоні р.Чорногузка, Луцького району, де зібрали 31 кліщ, з яких у 30% виявили борелії.В центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та парку 900-річчя Луцька зібрали 21 кліщ, у 5 виявили борелії. Провели збір кліщів на території кладовищ, де в передвеликодні дні перебуває велика кількість людей. На території кладовища с. Гаразджа зібрали 12 кліщів у 3-х виявили борелії.Уже у цьому році 5 лучан звернулось з проханням дослідити кліщі, котрі були вилучені з тіла після укусу. В одному випадку виявили збудники хвороби Лайма.У 2020 році лікарями лабораторії особливо-небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» було досліджено понад 6000 кліщів на виявлення борелій — збудників хвороби Лайма. З них 26% позитивних. В тому числі досліджувалися і кліщі зняті з людей – близько 300 екземплярів, борелії виявлені більш ніж у третини з них.Оперативними відділами проводиться постійний моніторинг кількості звернень громадян до лікувально-профілактичних установ з приводу укусів кліщами. За І квартал 2021 року за медичною допомогою звернулось уже 24 особи (в тому числі 3 дітей).Присмоктування кліщів відбувалися на території лісопаркових насаджень, відпочинкових зон, дачних масивів та прибудинкових територій Луцька, Луцького та Ківерцівського районів. Проте, випадки згаданих вище інфекційних захворювань в області поки що не реєструвались.Після укусу кліща протягом 3–5 днів (іноді до 2 тижнів) виникають характерні симптоми: значно підвищується температура тіла, з’являється головний біль та болючість у м’язах, неврологічна симптоматика, а для лаймбореліозу ще й характерна еритема на місці укусу кліща. Тому, епідеміологи радять спостерігати за місцем укусу кліща до 3 тижнів, а у разі виникнення еритеми на шкірі, або появі вищезазначених симптомів – негайно звертатись до лікарів.