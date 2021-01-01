Луцький сервісний центр відновлює роботу після карантину
Сьогодні, 17:37
Сервісний центр МВС № 0741, що на вулиці Рівненській, 74, після карантину відновлює свою роботу.
Про це повідомляють на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.
Нагадаємо, через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників сервісний центр МВС тимчасово закривали на карантин.
Запрацює сервісний центр від завтра, 23 квітня.
Як зазначають, порядок обслуговування громадян відбуватиметься за раніше здійсненим записом через електронний функціонал.
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Про це повідомляють на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.
Нагадаємо, через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників сервісний центр МВС тимчасово закривали на карантин.
Запрацює сервісний центр від завтра, 23 квітня.
Як зазначають, порядок обслуговування громадян відбуватиметься за раніше здійсненим записом через електронний функціонал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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