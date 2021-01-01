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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Луцький сервісний центр відновлює роботу після карантину

Луцький сервісний центр відновлює роботу після карантину
Сервісний центр МВС № 0741, що на вулиці Рівненській, 74, після карантину відновлює свою роботу.

Про це повідомляють на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.

Нагадаємо, через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників сервісний центр МВС тимчасово закривали на карантин.

Запрацює сервісний центр від завтра, 23 квітня.

Як зазначають, порядок обслуговування громадян відбуватиметься за раніше здійсненим записом через електронний функціонал.


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Теги: карантин, сервінсий центр, Струмівка
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