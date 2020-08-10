Школа ThinkGlobal змінює адресу*





Оскільки роботи з облаштування школи мрії ще тривають, то нову адресу не повідомляють. Утім, про переваги нового місця все ж дещо розповідають:



- Приміщення школи – понад 1500м².



- Зелена територія, площею 1800м² , що охороняється по всьому периметру.



- Відкритий спортивний майданчик, площею понад 1000 м² з біговими доріжками та футбольним полем. Професійне антитравматичне покриття для активних видів спорту та ігор на свіжому повітрі – баскетболу, волейболу, бадмінтону тощо.



- Високотехнологічне обладнання.



- Простора спортивна зала, площею понад 500 м² з професійним спортивним обладнанням, стінкою для скелелазіння. Спортивна зала дозволяє займатися усіма командними видами спорту, легкою атлетикою, аеробікою, шейпінгом, йогою, гімнастикою, тощо.



- Шкільний автобус для дітей.



«І все це в межах нашого міста Луцьк. Адресу нашої нової локації ми повідомимо трішки згодом. Стежте за нашими оновленнями, буде дуже цікаво», - йдеться у повідомленні.



Зауважують також, що набір учнів 0-9 класів вже розпочали. Телефонуйте за номером 066 58 58 088.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інноваційна школа ThinkGlobal повідомила новину – заклад змінює локацію.Оскільки роботи з облаштування школи мрії ще тривають, то нову адресу не повідомляють. Утім, про переваги нового місця все ж дещо розповідають:- Приміщення школи – понад 1500м².- Зелена територія, площею 1800м² , що охороняється по всьому периметру.- Відкритий спортивний майданчик, площею понад 1000 м² з біговими доріжками та футбольним полем. Професійне антитравматичне покриття для активних видів спорту та ігор на свіжому повітрі – баскетболу, волейболу, бадмінтону тощо.- Високотехнологічне обладнання.- Простора спортивна зала, площею понад 500 м² з професійним спортивним обладнанням, стінкою для скелелазіння. Спортивна зала дозволяє займатися усіма командними видами спорту, легкою атлетикою, аеробікою, шейпінгом, йогою, гімнастикою, тощо.- Шкільний автобус для дітей.«І все це в межах нашого міста Луцьк. Адресу нашої нової локації ми повідомимо трішки згодом. Стежте за нашими оновленнями, буде дуже цікаво», - йдеться у повідомленні.Зауважують також, що набір учнів 0-9 класів вже розпочали. Телефонуйте за номером 066 58 58 088. Нагадаємо , раніше школа ThinkGlobal розташовувалася на вулиці Івана Франка, 52 у Луцьку.

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