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Школа ThinkGlobal змінює адресу*

Школа ThinkGlobal змінює адресу*
Інноваційна школа ThinkGlobal повідомила новину – заклад змінює локацію.

Оскільки роботи з облаштування школи мрії ще тривають, то нову адресу не повідомляють. Утім, про переваги нового місця все ж дещо розповідають:

- Приміщення школи – понад 1500м².

- Зелена територія, площею 1800м² , що охороняється по всьому периметру.

- Відкритий спортивний майданчик, площею понад 1000 м² з біговими доріжками та футбольним полем. Професійне антитравматичне покриття для активних видів спорту та ігор на свіжому повітрі – баскетболу, волейболу, бадмінтону тощо.

- Високотехнологічне обладнання.

- Простора спортивна зала, площею понад 500 м² з професійним спортивним обладнанням, стінкою для скелелазіння. Спортивна зала дозволяє займатися усіма командними видами спорту, легкою атлетикою, аеробікою, шейпінгом, йогою, гімнастикою, тощо.

- Шкільний автобус для дітей.

«І все це в межах нашого міста Луцьк. Адресу нашої нової локації ми повідомимо трішки згодом. Стежте за нашими оновленнями, буде дуже цікаво», - йдеться у повідомленні.

Зауважують також, що набір учнів 0-9 класів вже розпочали. Телефонуйте за номером 066 58 58 088.

Нагадаємо, раніше школа ThinkGlobal розташовувалася на вулиці Івана Франка, 52 у Луцьку.
Школа ThinkGlobal змінює адресу*
Школа ThinkGlobal змінює адресу*
Школа ThinkGlobal змінює адресу*
Школа ThinkGlobal змінює адресу*
Школа ThinkGlobal змінює адресу*
Школа ThinkGlobal змінює адресу*
Школа ThinkGlobal змінює адресу*
Школа ThinkGlobal змінює адресу*
Школа ThinkGlobal змінює адресу*
Школа ThinkGlobal змінює адресу*

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Теги: Школа ThinkGlobal, приватна школа
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