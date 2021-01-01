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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 квітня
У Волинській області завтра, 23 квітня, очікуться хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на ґрунті заморозки 0,-5°, вдень 5-10° тепла.

У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на ґрунті заморозки -1,-3°, вдень 7-9° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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