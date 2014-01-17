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«Волинь» подарує шкарпетки та маски Jomа найкращим прогнозистам

«Волинь» подарує шкарпетки та маски Jomа найкращим прогнозистам
Футбольний клуб «Волинь» знову оголосив конкурс на найточніший прогноз результатів наступного матчу.

У п'ятницю, 23 квітня відбудеться черговий матч «Волині» у Першій лізі. Луцький клуб зустрінеться із «Альянсом» з Липової Долини, - йдеться на сторінці команди у соцмережах.

"Цього разу ми розігруємо приз від нашого технічного партнера – Jomа, а саме – набір з двох пар фірмових спортивних шкарпеток та фірмової маски Joma", - йдеться у дописі.

Умови розіграшу прості – вболівальникам та підписникам офіційних соцмереж клубу знову потрібно буде проявити себе, як футбольні оракули:

1. Бути підписником офіційних сторінок в Instagram та Facebook, а також на сторінку партнерів Joma Lutsk

2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «Альянс» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи).

Приклад прогнозу – «Волинь» - «Альянс» - 2:1 (Оринчак, Протасов).

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Теги: футбол, конкурс
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