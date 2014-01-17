«Волинь» подарує шкарпетки та маски Jomа найкращим прогнозистам





У п'ятницю, 23 квітня відбудеться черговий матч «Волині» у Першій лізі. Луцький клуб зустрінеться із «Альянсом» з Липової Долини, - йдеться на сторінці команди у соцмережах.



"Цього разу ми розігруємо приз від нашого технічного партнера – Jomа, а саме – набір з двох пар фірмових спортивних шкарпеток та фірмової маски Joma", - йдеться у дописі.



Умови розіграшу прості – вболівальникам та підписникам офіційних соцмереж клубу знову потрібно буде проявити себе, як футбольні оракули:



1. Бути підписником офіційних сторінок в



2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «Альянс» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи).



Приклад прогнозу – «Волинь» - «Альянс» - 2:1 (Оринчак, Протасов).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футбольний клуб «Волинь» знову оголосив конкурс на найточніший прогноз результатів наступного матчу.У п'ятницю, 23 квітня відбудеться черговий матч «Волині» у Першій лізі. Луцький клуб зустрінеться із «Альянсом» з Липової Долини, - йдеться на сторінці команди у соцмережах."Цього разу ми розігруємо приз від нашого технічного партнера – Jomа, а саме – набір з двох пар фірмових спортивних шкарпеток та фірмової маски Joma", - йдеться у дописі.Умови розіграшу прості – вболівальникам та підписникам офіційних соцмереж клубу знову потрібно буде проявити себе, як футбольні оракули:1. Бути підписником офіційних сторінок в Instagram та Facebook, а також на сторінку партнерів Joma Lutsk2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «Альянс» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи).Приклад прогнозу – «Волинь» - «Альянс» - 2:1 (Оринчак, Протасов).

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