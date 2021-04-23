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У Нововолинську вимкнуть водопостачання, містян просять зробити запас

У Нововолинську вимкнуть водопостачання, містян просять зробити запас
У Нововолинську на декількох вулицях через ремонтні роботи вимкнуть водопостачання.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Нововолинськводоканалу".

Ремонтні роботи 23.04.2021 року відбуватимуться в районі вулиць Полуботка, Карпенка Карого, Ціолковського, С.Савицької, Кривоноса, Павлова.

У підприємстві «Нововолинськводоканал» повідомляють, що в зв’язку із проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі, подача холодної води на будинки буде припинена з 09:00 до 13:00 23.04.2021 р.

Мешканців будинків просять зробити запас води на даний період.

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Теги: Нововолинськводоканал, вимкнення, ремонт
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