У Нововолинську вимкнуть водопостачання, містян просять зробити запас
Сьогодні, 22:21
У Нововолинську на декількох вулицях через ремонтні роботи вимкнуть водопостачання.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Нововолинськводоканалу".
Ремонтні роботи 23.04.2021 року відбуватимуться в районі вулиць Полуботка, Карпенка Карого, Ціолковського, С.Савицької, Кривоноса, Павлова.
У підприємстві «Нововолинськводоканал» повідомляють, що в зв’язку із проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі, подача холодної води на будинки буде припинена з 09:00 до 13:00 23.04.2021 р.
Мешканців будинків просять зробити запас води на даний період.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Нововолинськводоканалу".
Ремонтні роботи 23.04.2021 року відбуватимуться в районі вулиць Полуботка, Карпенка Карого, Ціолковського, С.Савицької, Кривоноса, Павлова.
У підприємстві «Нововолинськводоканал» повідомляють, що в зв’язку із проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі, подача холодної води на будинки буде припинена з 09:00 до 13:00 23.04.2021 р.
Мешканців будинків просять зробити запас води на даний період.
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