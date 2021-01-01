вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ватажки «ЛНР» і «ДНР» заявили, що готові зустрітися з Володимиром Зеленським

Ватажки «ЛНР» і «ДНР» заявили, що готові зустрітися з Володимиром Зеленським
Ватажки ОРДЛО Леонід Пасічник і Денис Пушилін заявили, що готові зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на "РИА Новости" та відеозвернення Пушиліна.

Ватажок "ЛНР" Пасічник заявив, що хоче зустрітися на лінії фронту.

"Я готовий зустрітися в будь-якій точці лінії зіткнення, тієї самої лінії, яка може стати відразу "червоною", і тоді говорити вже буде пізно. Де? Та де завгодно: у Щасті, Станиці, Золотому...", – заявив він.

Водночас ватажок "ДНР" Пушилін теж запросив Зеленського на лінію зіткнення.

"Пане Зеленський, запрошую вас на лінію зіткнення для чесної і відкритої розмови з нами. Ми разом з "главою ЛНР", Пасічником, готові там вас особисто зустріти, поспілкуватися про ситуацію і шляхи її мирного врегулювання", – заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЛДНР, Україна, ОРДЛО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ватажки «ЛНР» і «ДНР» заявили, що готові зустрітися з Володимиром Зеленським
Сьогодні, 01:17
Традиційні казки застаріли: що потрібно читати дітям
Сьогодні, 00:15
23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росія і Білорусь можуть до осені створити Союзну державу
22 квітень, 23:57
У Луцьку горіли 5 автомобілів
22 квітень, 22:51
Схожі новини
Росія оголосила про початок відведення військ від України Росія оголосила про початок відведення військ від України
22 квітень, 15:19
«Тенденції до зниження немає», – ОДА про COVID-19 на Волині «Тенденції до зниження немає», – ОДА про COVID-19 на Волині
22 квітень, 12:52
В Україні зросли ціни на житло у новобудовах та на вторинному ринку В Україні зросли ціни на житло у новобудовах та на вторинному ринку
21 квітень, 13:53
В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації
21 квітень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ватажки «ЛНР» і «ДНР» заявили, що готові зустрітися з Володимиром Зеленським
Сьогодні, 01:17
 0
Традиційні казки застаріли: що потрібно читати дітям
Сьогодні, 00:15
 0
23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Росія і Білорусь можуть до осені створити Союзну державу
22 квітень, 23:57
 0
У Луцьку горіли 5 автомобілів
22 квітень, 22:51
 0
Медіа
відео
1/8