Ватажки «ЛНР» і «ДНР» заявили, що готові зустрітися з Володимиром Зеленським
Сьогодні, 01:17
Ватажки ОРДЛО Леонід Пасічник і Денис Пушилін заявили, що готові зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на "РИА Новости" та відеозвернення Пушиліна.
Ватажок "ЛНР" Пасічник заявив, що хоче зустрітися на лінії фронту.
"Я готовий зустрітися в будь-якій точці лінії зіткнення, тієї самої лінії, яка може стати відразу "червоною", і тоді говорити вже буде пізно. Де? Та де завгодно: у Щасті, Станиці, Золотому...", – заявив він.
Водночас ватажок "ДНР" Пушилін теж запросив Зеленського на лінію зіткнення.
"Пане Зеленський, запрошую вас на лінію зіткнення для чесної і відкритої розмови з нами. Ми разом з "главою ЛНР", Пасічником, готові там вас особисто зустріти, поспілкуватися про ситуацію і шляхи її мирного врегулювання", – заявив він.
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Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на "РИА Новости" та відеозвернення Пушиліна.
Ватажок "ЛНР" Пасічник заявив, що хоче зустрітися на лінії фронту.
"Я готовий зустрітися в будь-якій точці лінії зіткнення, тієї самої лінії, яка може стати відразу "червоною", і тоді говорити вже буде пізно. Де? Та де завгодно: у Щасті, Станиці, Золотому...", – заявив він.
Водночас ватажок "ДНР" Пушилін теж запросив Зеленського на лінію зіткнення.
"Пане Зеленський, запрошую вас на лінію зіткнення для чесної і відкритої розмови з нами. Ми разом з "главою ЛНР", Пасічником, готові там вас особисто зустріти, поспілкуватися про ситуацію і шляхи її мирного врегулювання", – заявив він.
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