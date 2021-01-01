Ватажки «ЛНР» і «ДНР» заявили, що готові зустрітися з Володимиром Зеленським

Леонід Пасічник і Денис Пушилін заявили, що готові зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським



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Ватажок "ЛНР" Пасічник заявив, що хоче зустрітися на лінії фронту.



"Я готовий зустрітися в будь-якій точці лінії зіткнення, тієї самої лінії, яка може стати відразу "червоною", і тоді говорити вже буде пізно. Де? Та де завгодно: у Щасті, Станиці, Золотому...", – заявив він.



Водночас ватажок "ДНР" Пушилін теж запросив Зеленського на лінію зіткнення.



"Пане Зеленський, запрошую вас на лінію зіткнення для чесної і відкритої розмови з нами. Ми разом з "главою ЛНР", Пасічником, готові там вас особисто зустріти, поспілкуватися про ситуацію і шляхи її мирного врегулювання", – заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ватажки ОРДЛОзаявили, що готові зустрітися з президентом України Володимиром ЗеленськимПро це повідомляє Depo.ua з посиланням на "РИА Новости" та відеозвернення Пушиліна.Ватажок "ЛНР" Пасічник заявив, що хоче зустрітися на лінії фронту."Я готовий зустрітися в будь-якій точці лінії зіткнення, тієї самої лінії, яка може стати відразу "червоною", і тоді говорити вже буде пізно. Де? Та де завгодно: у Щасті, Станиці, Золотому...", – заявив він.Водночас ватажок "ДНР" Пушилін теж запросив Зеленського на лінію зіткнення."Пане Зеленський, запрошую вас на лінію зіткнення для чесної і відкритої розмови з нами. Ми разом з "главою ЛНР", Пасічником, готові там вас особисто зустріти, поспілкуватися про ситуацію і шляхи її мирного врегулювання", – заявив він.

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