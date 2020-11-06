У МОЗ розповіли про коронавірусні обмеження на Великдень
Сьогодні, 04:23
Голова МОЗ Максим Степанов розповів, які обмеження будуть діяти в період великодніх свят.
За його словами, ситуація з поширенням коронавірусу стабілізувалася, тому додаткових обмежень на Великдень не планується, - пише Главком, посилаючись на сторінку очільника МОЗ у фейсбуці.
«Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоби ці святкування пройшли з дотриманням усіх правил безпеки», – написав Степанов у фейсбуці.
Степанов припустив, що Київ після 30 квітня перейде в жовту зону карантину. «Я не хочу, щоби відразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, тому що це не амулет – у кишені вона вас не захистить», – зазначив міністр.
Степанов закликав українців уникати скупчень людей і святкувати у вузькому сімейному колі, а церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.
Зазначимо, раніше Степанов прогнозував, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.
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За його словами, ситуація з поширенням коронавірусу стабілізувалася, тому додаткових обмежень на Великдень не планується, - пише Главком, посилаючись на сторінку очільника МОЗ у фейсбуці.
«Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоби ці святкування пройшли з дотриманням усіх правил безпеки», – написав Степанов у фейсбуці.
Степанов припустив, що Київ після 30 квітня перейде в жовту зону карантину. «Я не хочу, щоби відразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, тому що це не амулет – у кишені вона вас не захистить», – зазначив міністр.
Степанов закликав українців уникати скупчень людей і святкувати у вузькому сімейному колі, а церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.
Зазначимо, раніше Степанов прогнозував, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.
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