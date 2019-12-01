Росія і Білорусь можуть до осені створити Союзну державу





Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з Путіним, - пише



Він зазначив, що зараз Мінськ і Москва узгодили 26-27 дорожніх карт з інтеграції на рівні урядів двох країн.



Він також нагадав, що влітку повинен пройти Форум регіонів Білорусі і РФ в Московській області, а формалізувати домовленості про створення Союзної держави країни зможуть після засідання Вищої Державної ради.



"А потім ми приймемо рішення про засідання Вищої Державної Ради восени, на якому ми вже зможемо формалізувати всі наші домовленості, підписавши певні документи", - резюмував Лукашенко після зустрічі з Путіним.



Нагадаємо, на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Лукашенко звернувся до Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично". Білоруський лідер також зазначив, що прагнення Києва змінити майданчик у Мінську "говорить про намір поховати Мінські угоди".



Раніше естонська розвідка заявила, що напад російської армії на Україну і країни Балтії з території Білорусі стає все більш реальним через перетворення цієї союзної Кремлю держави фактично на ще один військовий округ РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени після засідання Вищої Держради. Залишилося вирішити питання щодо об'єднання податкових систем.Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з Путіним, - пише РБК-Україна. Він зазначив, що зараз Мінськ і Москва узгодили 26-27 дорожніх карт з інтеграції на рівні урядів двох країн.Він також нагадав, що влітку повинен пройти Форум регіонів Білорусі і РФ в Московській області, а формалізувати домовленості про створення Союзної держави країни зможуть після засідання Вищої Державної ради."А потім ми приймемо рішення про засідання Вищої Державної Ради восени, на якому ми вже зможемо формалізувати всі наші домовленості, підписавши певні документи", - резюмував Лукашенко після зустрічі з Путіним.Нагадаємо, на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Лукашенко звернувся до Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично". Білоруський лідер також зазначив, що прагнення Києва змінити майданчик у Мінську "говорить про намір поховати Мінські угоди".Раніше естонська розвідка заявила, що напад російської армії на Україну і країни Балтії з території Білорусі стає все більш реальним через перетворення цієї союзної Кремлю держави фактично на ще один військовий округ РФ.

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