Повідомили, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за останню добу

14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 23 квітня.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 728 осіб;летальних випадків – 434;одужало – 18 964 особи;здійснили тестувань за добу – 95 740 (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075).Загальна кількість зафіксованих випадків зараження перевищила два мільйони.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 004 630 осіб;одужало – 1 552 267 осіб;летальних випадків – 41 700;провели ПЛР-тестувань – 9 130 606.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.Вакцинація в Україні:16 169 людей щепили проти COVID-19 за добу 22 квітня 2021 року в Україні.508 046 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 485 700 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 269 випадків/ 1 679 щеплень;Вінницька область – 259 випадків/ 478 щеплень;Волинська область – 509 випадків/ 534 щеплення;Дніпропетровська область – 1 296 випадків/ 1 453 щеплення;Донецька область – 807 випадків/ 352 щеплення;Житомирська область – 420 випадків/ 392 щеплення;Закарпатська – 87 випадків/ 791 щеплення;Запорізька область – 839 випадків/ 1 084 щеплення;Івано-Франківська область – 147 випадків/ 436 щеплень;Київська область – 922 випадки/ 646 щеплень;Кіровоградська область – 199 випадків/ 335 щеплень;Луганська область – 244 випадки/ 311 щеплень;Львівська область – 926 випадків/ 859 щеплень;Миколаївська область – 383 випадки/ 477 щеплень;Одеська область – 658 випадків/ 837 щеплень;Полтавська область – 621 випадок/ 616 щеплень;Рівненська область – 538 випадків/ 542 щеплення;Сумська область – 382 випадки/ 454 щеплення;Тернопільська область – 372 випадки/ 350 щеплень;Харківська область – 1 137 випадків/ 918 щеплень;Херсонська область – 287 випадків/ 499 щеплень;Хмельницька область – 640 випадків/ 720 щеплень;Черкаська область – 698 випадків/ 537 щеплень;Чернівецька область – 250 випадків/ 606 щеплень;Чернігівська область – 387 випадків/ 263 щеплення.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.