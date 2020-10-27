Пожежа на Львівській, у якій згоріли автомобілі: повідомили подробиці і попередню причину
Сьогодні, 09:03
Учора, 22 квітня, о 21:33 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в металевому ангарі в місті Луцьку на вулиці Львівській.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що о 21:38 прибув перший підрозділ вогнеборців, за викликом направлені чергові відділення 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька, оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Площа пожежі складала 50 м кв. На гасіння подали 3 спеціальних водяних стволи в складі ланки газодимозахисної служби.
Ліквідація пожежі зафіксована о 22:15.
Внаслідок пожежі в металевому ангарі на вулиці знищені 3 легкових автомобілі, 10 метрів квадратних металевих конструкцій.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, про пожежу на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник волинських ДСНСників Володимир Нестеров. За попередньою інформацією, йшлося про 5 згорілих автомобілів.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що о 21:38 прибув перший підрозділ вогнеборців, за викликом направлені чергові відділення 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька, оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Площа пожежі складала 50 м кв. На гасіння подали 3 спеціальних водяних стволи в складі ланки газодимозахисної служби.
Ліквідація пожежі зафіксована о 22:15.
Внаслідок пожежі в металевому ангарі на вулиці знищені 3 легкових автомобілі, 10 метрів квадратних металевих конструкцій.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, про пожежу на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник волинських ДСНСників Володимир Нестеров. За попередньою інформацією, йшлося про 5 згорілих автомобілів.
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