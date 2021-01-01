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Курс валют у Луцьку станом на 23 квітня

Курс валют у Луцьку станом на 23 квітня
Курс долара у Луцьку станом на 23 квітня 2021 року такий: купівля – 27.75, а продаж – 27.90.

Євро при купівлі становить – 33.40, продажу – 33.60.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.28, продаж – 7.35.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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