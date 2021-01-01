На Волині викрили підпільну торгівлю незареєстрованими в Україні ліками





Про це



Співробітники податкової міліції Волині під процесуальним керівництвом обласної прокуратури за участі працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками викрили осіб, які не будучи зареєстровані як суб'єкти господарювання, здійснювали реалізацію не зареєстрованих в Україні медичних препаратів іноземного виробництва.



Слідство встановило, що зловмисники збували лікарські засоби, в тому числі через мережу Інтернет, без документального відображення обсягів реалізації в податковій та фінансовій звітності фізичних осіб.



Під час проведення санкціонованого обшуку житла фігурантів кримінального провадження виявили та вилили понад 800 упаковок медичних препаратів іноземного виробництва. За попередніми підрахунками, вартість вилученого на тіньовому ринку становить близько 225 тисяч гривень.



Також вилучили чорнові записи, паспорти на медичні препарати, документи про походження лікарських засобів та комп’ютерну техніку.



Наразі тривають слідчі дії.









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