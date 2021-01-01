Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.



Субота, 24 квітня



Об 11 годині розпочнеться Volyn April Dance Marathon у Спорткомплексі ВНУ імені Лесі Українки (проспект Президента Грушевського, 2Б). Тренери: Вікторія Луньова (Хмельницький), Андрій Герега (Львів), Костянтин та Діана Валігури (Тернопіль). Модератор події: Олександр Кашевський – старший викладач кафедри хореографії Факультету культури і мистецтв ВНУ імені Лесі Українки. Деталі та ціни майстер-класів можна переглянути у



Контактний номер: 050 64 46 123.







Об 11 годині у у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Мандрівний лялькар». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 50 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.



О 14 годині у Молодіжному центрі Волині (вулиця Градний узвіз, 4/2) проведуть тренінг «Чого насправді хоче клієнт?». Також можлива участь в онлайн-форматі – через Zoom. Тривалість тренінгу: 3 години. Кожен учасник отримає сертифікат про участь у тренінгу. Вартість: 370 гривень.



Програма тренінгу:

- Як знаходити цільового клієнта?

- Чому важливо ретельно виявляти потребу клієнта?

- Чому ставити запитання завжди вигідніше, ніж стверджувати?

- Підготовка списку запитань для клієнта.

- Ведення клієнта запитаннями. Техніка СПІН.



Реєстрація:







О 15 годині в коворкінг-центрі «Робітня», що Адреналін Сіті, запрошують створити свою унікальну писанку власноруч. Участь в майстер-класі лише за поперднім записом. Запис можливий до 23 квітня 22 години. Вартість участі: 70 гривень.



Записатись можна за телефоном: 095 353 38 13.







О 16 годині Pro Women організовує на захід «Pro Mothers: Не знаю, як вона це робить». Місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам особисто. Вартість участі: 420 гривень до 23 квітня, 550 гривень в день події. Щоб потрапити на подію, потрібно зареєструватися та оплатити участь.



«Ти тільки народила дитину чи вже мама з багаторічним досвідом. Ти – вагітна або тільки от-от маєш подарувати світу нове життя. Ти – мама, і діти займають 99% власного простору. Тобі хочеться потрапити в середовище, де не будуть говорити лише про своє чадо, ти хочеш відволіктись, випити вина і розслабитись. Ти можеш собі це дозволити», - йдеться в анонсі.



Реєстрація:







О 17 годині у розважальному комплексі Андреналін Сіті в «Робітні» відбудеться літературний вечір «Сходинка». Участь безкоштовна.



«Літературний вечір «Сходинка» – це простір де поети, музиканти, та інші творчі особистості можуть прийти і проявити себе. Це простір, де тебе приймуть таким, яким ти є. Це простір де можна знайти не просто нові знайомства, а власну творчу родину», – пишуть організатори.



Деталі - за номером: 095 353 38 13.







О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Циліндр». Це сумна комедія на дві дії. Режисер-постановник - народний артист України Анатолій Романюк.



Білети - за номером 050 66 28 938.







О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) покажуть кітч на 12 сцен «Така жизнь». Вхід коштує 150 гривень. Кількість місць: обмежена. Вікове обмеження: 18+ через грубу лайку.



Бронювання квитків: 099 248 18 86.







О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.



Резервація столиків: 07 37 37 60 60.







О 19 годиині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а) святкуватимуть 27-й День народження «Кораблика». Гості зможуть насолодитися виступом Віктора Винника та гурту «МЕРІ» (Львів). Ведучий – Slavko MazuRock. Після концерту ще обіцяють танці від Андрія Тимчука. Вартість квитка: 100 гривень.



Резервація столиків: 050 215 41 56.







Неділя, 25 квітня



Об 11 та 14 годині пакажуть виставу «Бджілка». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.



О 12 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Попелюшка». Це мюзикл для дітей на дві дії. Режисер-постановник - Ярослав Ілляшенко.



Замовити квитки - за телефоном: 050 66 28 938.







О 14 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) відбудеться вистава «Пан Лампа» за п'єсою Маліни Пшеслюги. Кількість місць: обмежена. Вхід: благодійний внесок.



Купити білет можна за номером 099 248 18 86.







О 15 годині у Палаці культури міста Луцька пройде мистецький проєкт заслуженої артистки України Алли Опейди «Коріння мого роду».Під час заходу представлять волинські народні пісні, авторські музичні твори у виконанні Алли Опейди, В’ячеслава Судими, дуету «Душа Волині» та вокальної студії «Зернятко», за участі ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця – Вікторія Лех). Вхід вільний.





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