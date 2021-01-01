Встановили особи луцьких прикордонників, які знущались над твариною: їх чекає покарання





Про це інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.



Тож Державна прикордонна служба категорично засуджує такий вчинок та вважає їх поведінку ганебною. Особи, які фігурують у відео, а вони виявилися військовослужбовцями строкової служби Луцького прикордонного загону, мають понести заслужену відповідальність.



Зазначають, що відразу, як стало відомо про цей випадок (вранці 18 квітня, коли відео з'явилося на одній із сторінок у фейсбуці), начальник прикордонного загону призначив службове розслідування та встановив «дійових» осіб.



Ними виявилися двоє 20-річних військовослужбовців, які були призвані на строкову службу минулого року. З їхніх слів, події на відео відбулися восени 2020 року, під час несення служби у прикордонному наряді.



За цим фактом проінформували Волинську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Західного регіону та територіальне управління Державного бюро розслідувань (м. Львів), на адресу яких будуть направлені і матеріали службового розслідування з метою прийняття правового рішення.



У пресслужбі прикордонників зауважують, що результати службового розслідування будуть направлені громадському інспектору з охорони довкілля для складання адміністративних документів за жорстоке поводження з твариною.



Крім цього, відносно військовослужбовців склали адміністративні протоколи за порушення правил несення прикордонної служби, які направили до Любомльського районного суду.



Наразі ці військовослужбовці відсторонені від служби та не залучаються до охорони державного кордону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці Луцького прикордонного загону зі зброєю знущалися з тварини. У мережі опублікували зафільмоване жорстоке відео.Про це інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Тож Державна прикордонна служба категорично засуджує такий вчинок та вважає їх поведінку ганебною. Особи, які фігурують у відео, а вони виявилися військовослужбовцями строкової служби Луцького прикордонного загону, мають понести заслужену відповідальність.Зазначають, що відразу, як стало відомо про цей випадок (вранці 18 квітня, коли відео з'явилося на одній із сторінок у фейсбуці), начальник прикордонного загону призначив службове розслідування та встановив «дійових» осіб.Ними виявилися двоє 20-річних військовослужбовців, які були призвані на строкову службу минулого року. З їхніх слів, події на відео відбулися восени 2020 року, під час несення служби у прикордонному наряді.За цим фактом проінформували Волинську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Західного регіону та територіальне управління Державного бюро розслідувань (м. Львів), на адресу яких будуть направлені і матеріали службового розслідування з метою прийняття правового рішення.У пресслужбі прикордонників зауважують, що результати службового розслідування будуть направлені громадському інспектору з охорони довкілля для складання адміністративних документів за жорстоке поводження з твариною.Крім цього, відносно військовослужбовців склали адміністративні протоколи за порушення правил несення прикордонної служби, які направили до Любомльського районного суду.Наразі ці військовослужбовці відсторонені від служби та не залучаються до охорони державного кордону.

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