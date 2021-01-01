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На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 8 людей, а інфікувалось – понад 500

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 8 людей, а інфікувалось – понад 500
За минулу добу на Волині зареєстрували 509 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 172,
Луцький район – 39,
Горохівський район – 10,
Ківерцівський район – 14,
Рожищенський район – 13,
м. Нововолинськ – 25,
Володимир-Волинський район – 43,
Іваничівський район – 6,
Локачинський район – 10,
Ковельський район – 115,
Любомльський район – 23,
Шацький район – 3,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 2,
Турійський район – 8,
Камінь-Каширський район – 13,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 6.

Усього станом на 23 квітня в області зареєстрували 55 246 випадків.
Одужало – 46 264 особи (за останню добу – 296).

Летальні випадки – 944 (за останню добу - 8: м. Луцьк – 3, Ківерцівський район – 3, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 212 874 особи, за минулу добу обстежили 1490 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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