На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 8 людей, а інфікувалось – понад 500





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 172,

Луцький район – 39,

Горохівський район – 10,

Ківерцівський район – 14,

Рожищенський район – 13,

м. Нововолинськ – 25,

Володимир-Волинський район – 43,

Іваничівський район – 6,

Локачинський район – 10,

Ковельський район – 115,

Любомльський район – 23,

Шацький район – 3,

Старовижівський район – 1,

Ратнівський район – 2,

Турійський район – 8,

Камінь-Каширський район – 13,

Любешівський район – 6,

Маневицький район – 6.



Усього станом на 23 квітня в області зареєстрували 55 246 випадків.

Одужало – 46 264 особи (за останню добу – 296).



Летальні випадки – 944 (за останню добу - 8: м. Луцьк – 3, Ківерцівський район – 3, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 212 874 особи, за минулу добу обстежили 1490 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 509 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 172,Луцький район – 39,Горохівський район – 10,Ківерцівський район – 14,Рожищенський район – 13,м. Нововолинськ – 25,Володимир-Волинський район – 43,Іваничівський район – 6,Локачинський район – 10,Ковельський район – 115,Любомльський район – 23,Шацький район – 3,Старовижівський район – 1,Ратнівський район – 2,Турійський район – 8,Камінь-Каширський район – 13,Любешівський район – 6,Маневицький район – 6.Усього станом на 23 квітня в області зареєстрували 55 246 випадків.Одужало – 46 264 особи (за останню добу – 296).Летальні випадки – 944 (за останню добу - 8: м. Луцьк – 3, Ківерцівський район – 3, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 212 874 особи, за минулу добу обстежили 1490 осіб.

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