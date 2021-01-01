В Україну доставили партію вакцини AstraZeneca
Сьогодні, 10:15
Сьогодні Україна отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням.
«Великою перевагою отримання вакцин через механізм COVAX, є те, що всі вакцини є безкоштовними. Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час - напередодні Всесвітнього тижня імунізації, який має на меті нагадати про важливість щеплення для захисту дітей та дорослих», - підкреслює Лотта Сильвандер, Голова ЮНІСЕФ в Україні.
У МОЗ нагадали, що COVAX має на меті забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Усі вакцини у межах цієї ініціативи Україна отримує безоплатно. Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення 8 млн українців.
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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням.
«Великою перевагою отримання вакцин через механізм COVAX, є те, що всі вакцини є безкоштовними. Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час - напередодні Всесвітнього тижня імунізації, який має на меті нагадати про важливість щеплення для захисту дітей та дорослих», - підкреслює Лотта Сильвандер, Голова ЮНІСЕФ в Україні.
У МОЗ нагадали, що COVAX має на меті забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Усі вакцини у межах цієї ініціативи Україна отримує безоплатно. Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення 8 млн українців.
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