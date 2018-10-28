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На Волині знайшли контрабандні медикаменти з Білорусі, які не встигли забрати зі сховку

На Волині знайшли контрабандні медикаменти з Білорусі, які не встигли забрати зі сховку
Поблизу українсько-білоруської межі співробітники Луцького загону знайшли сховок з ліками різних найменувань.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Військовослужбовці відділу «Млинове», реалізовуючи оперативну інформацію щодо можливого незаконного переміщення ліків із Білорусі, виявили у лісосмузі сховок. Пакунки з лікарськими засобами, виробництва Білорусі та РФ, правопорушники приховали під гіллям. Вочевидь, контрабандисти незаконно перемістили товар на територію України, проте не встигли його забрати зі сховку.

Виявлені медпрепарати прикордонники встановленим порядком передадуть співробітникам ДФС. За попередньою оцінкою вартість товару складає близько 350 тисяч гривень.

Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконної оборудки.
На Волині знайшли контрабандні медикаменти з Білорусі, які не встигли забрати зі сховку
На Волині знайшли контрабандні медикаменти з Білорусі, які не встигли забрати зі сховку
На Волині знайшли контрабандні медикаменти з Білорусі, які не встигли забрати зі сховку
На Волині знайшли контрабандні медикаменти з Білорусі, які не встигли забрати зі сховку
На Волині знайшли контрабандні медикаменти з Білорусі, які не встигли забрати зі сховку

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Теги: контрабанда, медикаменти
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