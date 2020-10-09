У Ковелі вночі п’яний водій скоїв аварію

У Ковелі на перехресті вулиць Ветеранів та Сагайдачного сталась ДТП за участі нетверезого водія.Автопригода трапилась вночі 23 квітня, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій Opel Vivaro, рухаючись вулицею Ветеранів, не надав переваги в русі іншому Opel Vivaro, який рухався головною дорогою. У результаті цього відбулося зіткнення.На щастя, ніхто не постраждав, тільки автівки зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.Під час спілкування із 34-річним водієм-винуватцем ДТП, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак керманич у присутності свідків відмовився від проходження огляду.У результаті на керманича склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.