вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі вночі п’яний водій скоїв аварію

У Ковелі вночі п’яний водій скоїв аварію
У Ковелі на перехресті вулиць Ветеранів та Сагайдачного сталась ДТП за участі нетверезого водія.

Автопригода трапилась вночі 23 квітня, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій Opel Vivaro, рухаючись вулицею Ветеранів, не надав переваги в русі іншому Opel Vivaro, який рухався головною дорогою. У результаті цього відбулося зіткнення.

На щастя, ніхто не постраждав, тільки автівки зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.

Під час спілкування із 34-річним водієм-винуватцем ДТП, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак керманич у присутності свідків відмовився від проходження огляду.

У результаті на керманича склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Сьогодні, 11:30
Скільки витратять на обслуговування луцьких фонтанів
Сьогодні, 11:15
У Ковелі вночі п’яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 11:08
На Волині знайшли контрабандні медикаменти з Білорусі, які не встигли забрати зі сховку
Сьогодні, 10:49
Мокрий сніг, дощі і заморозки: синоптик прогнозує некомфортну погоду
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку
25 березень, 12:27
На Волині очевидець повернув на місце аварії винуватця зіткнення На Волині очевидець повернув на місце аварії винуватця зіткнення
09 жовтень, 2020, 16:17
На Волині трапилася ДТП за участю мотоцикла і автомобіля «ВАЗ», якому внаслідок аварії відірвало колесо. ФОТО На Волині трапилася ДТП за участю мотоцикла і автомобіля «ВАЗ», якому внаслідок аварії відірвало колесо. ФОТО
10 травень, 2020, 09:43
ДТП у Ковелі: зіткнулася вантажівка та два легковики ДТП у Ковелі: зіткнулася вантажівка та два легковики
11 квітень, 2020, 18:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотів працювати в Швейцарії: хлопця з Волині «розвели» рекрутингові шахраї
Сьогодні, 12:12
 0
«Просто хотілося побачитися»: п'яний лучанин заради розваги викликав «швидку»
Сьогодні, 11:31
 0
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Сьогодні, 11:30
 0
Скільки витратять на обслуговування луцьких фонтанів
Сьогодні, 11:15
 0
У Ковелі вночі п’яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8