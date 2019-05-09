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Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч

Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Назвали рідковживані імена, які давали своїм малюкам волиняни від початку 2021 року.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.

"Як обрати ім’я дитини? Це питання хвилює батьків, які в очікуванні народження маляти. Вибір імені - це заняття захоплююче, водночас відповідальне . Важливо, щоб ім’я було милозвучне, несло позитивне смислове навантаження і, звичайно ж, подобалося членам родини. Рідкісних, красивих і модних імен дуже багато, і кожне з них впливає на характер, поведінку і долю маленької людини", - йдеться в повідомленні.

Серед рідковживаних імен хлопчиків були: Ренат, Рувім, Остап, Орест, Устим, Єлисей, Ілай, Нестор, Ноель, Наум, Авель, Самуїл, Ян, Златан, Олівер, Абдулазіз, Фелікс, Йосип, Мурат, Лев, Мартін, Дарій, Мікаель, Лук’ян, Лука, Серафим, Амір, Ельдар, Платон, Авенір, Даміан, Ієремія, Нестор, Кузьма, Фаддей.

Рідше волинські батьки обирали такі імена дівчаток: Марта, Варвара, Аделіна, Ілона, Мія, Стефанія, Саміра, Олівія, Орися, Міліна, Ліана, Ніколь, Еріка, Рахіль, Авігея, Росанна, Агнесса, Версавія, Евеліна, Емма, Данелія, Лія, Сара, Еліна, Божена, Аріна, Меліса, Теона, Таміла, Юстина, Каміла, Іларія, Суламіта.

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Теги: діти, імена, Волинь, вибір редактора
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