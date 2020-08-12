«Просто хотілося побачитися»: п'яний лучанин заради розваги викликав «швидку»

У Луцьку на чоловіка склали адмінматеріал за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Вчора, 22 квітня, близько 16-ї години, патрульні отримали повідомлення від медиків. Працівники екстреної медичної допомоги заявили, що приїхали на виклик до 60-річного чоловіка, який агресивно поводиться до лікарів та перебуває в стані алкогольного сп’яніння.Патрульні прибули на місце події, на вулицю Кравчука, що у Луцьку. Під час спілкування лікарі розповіли, що уже неодноразово приїжджали до чоловіка, однак останній перебуває в стані сп’яніння та не може їм пояснити причину виклику. Коли ж патрульні запитали у нього, чому він викликає спеціальні служби, останній відповів: "просто хотілося побачитися".Патрульні скали на чоловіка адміністративний матеріал за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.Нагадують, за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу (частини), поліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань — штраф від 850 гривень до 3400 гривень.