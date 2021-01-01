Хотів працювати в Швейцарії: хлопця з Волині «розвели» рекрутингові шахраї

22 квітня до поліції звернувся 21-річний ковельчанин та повідомив, що його ошукали.Про це повідомляю Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Як з’ясувалось, молодик на початку цього місяця в інтернет мережі знайшов оголошення про надання послуг з оформлення документів та працевлаштування в Швейцарії. Залишивши свої дані, через деякий час із заявником зв’язалась невідома особа та повідомила, що для оформлення документів необхідно на картку переказати грошові кошти. Переказавши більше 13 тисяч гривнів, зв’язок з рекрутинговим шахраєм обірвався.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.