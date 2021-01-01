Хотів працювати в Швейцарії: хлопця з Волині «розвели» рекрутингові шахраї
Сьогодні, 12:12
22 квітня до поліції звернувся 21-річний ковельчанин та повідомив, що його ошукали.
Про це повідомляю Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Як з’ясувалось, молодик на початку цього місяця в інтернет мережі знайшов оголошення про надання послуг з оформлення документів та працевлаштування в Швейцарії. Залишивши свої дані, через деякий час із заявником зв’язалась невідома особа та повідомила, що для оформлення документів необхідно на картку переказати грошові кошти. Переказавши більше 13 тисяч гривнів, зв’язок з рекрутинговим шахраєм обірвався.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляю Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Як з’ясувалось, молодик на початку цього місяця в інтернет мережі знайшов оголошення про надання послуг з оформлення документів та працевлаштування в Швейцарії. Залишивши свої дані, через деякий час із заявником зв’язалась невідома особа та повідомила, що для оформлення документів необхідно на картку переказати грошові кошти. Переказавши більше 13 тисяч гривнів, зв’язок з рекрутинговим шахраєм обірвався.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хотів працювати в Швейцарії: хлопця з Волині «розвели» рекрутингові шахраї
Сьогодні, 12:12
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Сьогодні, 11:30
Скільки витратять на обслуговування луцьких фонтанів
Сьогодні, 11:15
У Ковелі вночі п’яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 11:08