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Хотів працювати в Швейцарії: хлопця з Волині «розвели» рекрутингові шахраї

Хотів працювати в Швейцарії: хлопця з Волині «розвели» рекрутингові шахраї
22 квітня до поліції звернувся 21-річний ковельчанин та повідомив, що його ошукали.

Про це повідомляю Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Як з’ясувалось, молодик на початку цього місяця в інтернет мережі знайшов оголошення про надання послуг з оформлення документів та працевлаштування в Швейцарії. Залишивши свої дані, через деякий час із заявником зв’язалась невідома особа та повідомила, що для оформлення документів необхідно на картку переказати грошові кошти. Переказавши більше 13 тисяч гривнів, зв’язок з рекрутинговим шахраєм обірвався.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

Фото - ілюстративне

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Теги: волинянин, працевлаштування, шахраї
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