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Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*
Мережа «Галя Балувана» пропонує усім лучанам унікальний варіант – заморожені піци. Унікальність полягає у тому, що після покупки можна кинути її в морозильну камеру, потім у зручний час розігріти в духовці і вже за кілька хвилин насолоджуватись свіжою та соковитою піцою. За таким принципом у Луцьку працює лише «Галя Балувана», що робить мережу впізнаваною та затребуваною серед гурманів.

Як розповів для Інформаційного агентства ВолиньPost співвласник мережі «Галя Балувана» Володимир Матвійчук, працівники використовують шокову заморозку, яка дозволяє зберегти всі смакові та корисні властивості продукту. Він запевняє, що це набагато зручніше, ніж замовляти доставку піци.

«Наша піца завжди користувалась попитом, а півтора року тому ми вирішили її заморожувати. Це зручніше та вигідніше, ніж замовляти її на доставку. Можна купити заморожену піцу у нас, покласти в «морозилку» і вона завжди буде під рукою», - каже Володимир Матвійчук.

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*


Тож, коли неочікувано завітають гості або ж, для прикладу, не буде настрою для довготривалих приготувань, така «знахідка» буде дуже доречною.

У всіх закладах мережі «Галя Балувана» є декілька видів замороженої піци, тож кожен знайде ту, яка до смаку. До того ж, ціни на таку пропозицію більш ніж демократичні.

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*

Заморожена піца – це зручно, дешево та смачно*

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Теги: «Галя Балувана», Володимир Матвійчук, піца, заморожена піца, їжа
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