Арештували членів злочинної банди, які обікрали на Волині установу зв'язку на понад 5 мільйонів

Трьох жителів Дніпропетровщини, яких підозрюють у викраденні з приміщення оператора зв’язку на Волині обладнання на 5,6 млн грн, взяли під варту.Про це інформує пресслужба облансої прокуратури Волині.Слідство вважає, що увечері 20 квітня 2021 року молодики, один із яких перебував на іспитовому терміні, викрали з приміщення автоматичної телефонної станції у селищі Ратне обладнання, що містить у своєму складі срібло й паладій,Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці.Усім трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Зауважимо, що санкцією ч.5 ст. 185 КК України за вчинення за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у приміщення, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.