Арештували членів злочинної банди, які обікрали на Волині установу зв'язку на понад 5 мільйонів
Сьогодні, 13:07
Трьох жителів Дніпропетровщини, яких підозрюють у викраденні з приміщення оператора зв’язку на Волині обладнання на 5,6 млн грн, взяли під варту.
Про це інформує пресслужба облансої прокуратури Волині.
Слідство вважає, що увечері 20 квітня 2021 року молодики, один із яких перебував на іспитовому терміні, викрали з приміщення автоматичної телефонної станції у селищі Ратне обладнання, що містить у своєму складі срібло й паладій, завдавши оператору зв’язку майнової шкоди на суму понад 5,6 мільйона гривень.
Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці.
Усім трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.5 ст. 185 КК України за вчинення за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у приміщення, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба облансої прокуратури Волині.
Слідство вважає, що увечері 20 квітня 2021 року молодики, один із яких перебував на іспитовому терміні, викрали з приміщення автоматичної телефонної станції у селищі Ратне обладнання, що містить у своєму складі срібло й паладій, завдавши оператору зв’язку майнової шкоди на суму понад 5,6 мільйона гривень.
Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці.
Усім трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.5 ст. 185 КК України за вчинення за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у приміщення, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Луцьктепло» найме колекторів, щоб «вибити» мільйонні борги
Сьогодні, 13:40
Арештували членів злочинної банди, які обікрали на Волині установу зв'язку на понад 5 мільйонів
Сьогодні, 13:07
У Луцьку легковик врізався в паркан
Сьогодні, 12:42