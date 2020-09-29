вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Арештували членів злочинної банди, які обікрали на Волині установу зв'язку на понад 5 мільйонів

Арештували членів злочинної банди, які обікрали на Волині установу зв'язку на понад 5 мільйонів
Трьох жителів Дніпропетровщини, яких підозрюють у викраденні з приміщення оператора зв’язку на Волині обладнання на 5,6 млн грн, взяли під варту.

Про це інформує пресслужба облансої прокуратури Волині.

Слідство вважає, що увечері 20 квітня 2021 року молодики, один із яких перебував на іспитовому терміні, викрали з приміщення автоматичної телефонної станції у селищі Ратне обладнання, що містить у своєму складі срібло й паладій, завдавши оператору зв’язку майнової шкоди на суму понад 5,6 мільйона гривень.

Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці.

Усім трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч.5 ст. 185 КК України за вчинення за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у приміщення, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, Волинь, крадіжка, запобіжний захід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Луцьктепло» найме колекторів, щоб «вибити» мільйонні борги
Сьогодні, 13:40
У Луцьку затримали двох хлопців з наркотиками, серед них – неповнолітній
Сьогодні, 13:16
Арештували членів злочинної банди, які обікрали на Волині установу зв'язку на понад 5 мільйонів
Сьогодні, 13:07
У Луцькому районі хлопець взяв у знайомого мотоцикл покататися та продав його
Сьогодні, 12:43
У Луцьку легковик врізався в паркан
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
Злодію, який обікрав волинянина, обрали запобіжний захід Злодію, який обікрав волинянина, обрали запобіжний захід
16 квітень, 09:47
Серійного злодія, який здійснив крадіжку з ковбасного цеху на Волині, взяли під варту Серійного злодія, який здійснив крадіжку з ковбасного цеху на Волині, взяли під варту
29 вересень, 2020, 15:56
Чоловік, який обікрав бар у Луцьку на значну суму, потрапив за ґрати Чоловік, який обікрав бар у Луцьку на значну суму, потрапив за ґрати
16 березень, 2020, 14:18
На Волині масово обкрадають автівки На Волині масово обкрадають автівки
07 грудень, 2018, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
У Польщі двоє чоловіків напали на українця через його національність
Сьогодні, 13:44
 0
«Луцьктепло» найме колекторів, щоб «вибити» мільйонні борги
Сьогодні, 13:40
 0
У Луцьку затримали двох хлопців з наркотиками, серед них – неповнолітній
Сьогодні, 13:16
 0
Арештували членів злочинної банди, які обікрали на Волині установу зв'язку на понад 5 мільйонів
Сьогодні, 13:07
 0
Медіа
відео
1/8