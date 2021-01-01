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У Луцьку затримали двох хлопців з наркотиками, серед них – неповнолітній

У Луцьку затримали двох хлопців з наркотиками, серед них – неповнолітній
У четвер, 22 квітня, під час несення служби з охорони громадського порядку нацгвардійці затримали лучанина та неповнолітнього жителя Рівненщини з речовинами, ззовні схожими на наркотичні.

Про це повідомляють на сторінці військової частини 1141 НГУ м. Луцьк.

Під час патрулювання по вулиці Шота Руставелі біля загальноосвітньої школи №20 військовий наряд звернув увагу на чоловіка, що поводився підозріло. Провівши поверхневу перевірку речей, у 20-річного лучанина виявили поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс.

Цього ж дня інший самостійний наряд гвардійців під час поверхневої перевірки у 16-річного мешканця Рівненської області виявив пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс. Трапилося це в районі парку на вулиці Потебні.

В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції. А у випадку з неповнолітнім також батьків.

Виявлені речовини вилучили та направили на дослідження.

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Теги: наркотики, Луцьк, нацгвардійці
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