У Польщі двоє чоловіків напали на українця через його національність





Інцидент стався у вівторок, 20 квітня, повідомляє



Як розповіли в місцевій поліції Ґданська, двоє чоловіків знищили припаркований автомобіль на одній з вулиць в районі Суханін.



Коли 26-річний українець сидів у машині зі своїми друзями, до них підійшло двоє чоловіків і почали бити і дряпати автомобіль потерпілого металевим інструментом. Зловмисники розбили вікна в машині та пошкодили кузов автомобіля, а потім втекли. Завдана шкода оцінюється в 1,5 тисячі злотих.



Як з'ясувала поліція, винуватці ще з початку квітня переслідували 26-річного громадянина України через його національність.



У день нападу поліція оперативно затримала зловмисників. За публічну образу громадянина України, погрози та йому через національність, а також хуліганство чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У польському місті Ґданськ 28-річний місцевий житель та його 34-річний друг напали на 26-річного громадянина України, який в той момент сидів у своєму авто. Чоловіки потрощили машину українця та погрожували йому фізичною розправою на грунті національної ненависті.Інцидент стався у вівторок, 20 квітня, повідомляє "ТСН" Як розповіли в місцевій поліції Ґданська, двоє чоловіків знищили припаркований автомобіль на одній з вулиць в районі Суханін.Коли 26-річний українець сидів у машині зі своїми друзями, до них підійшло двоє чоловіків і почали бити і дряпати автомобіль потерпілого металевим інструментом. Зловмисники розбили вікна в машині та пошкодили кузов автомобіля, а потім втекли. Завдана шкода оцінюється в 1,5 тисячі злотих.Як з'ясувала поліція, винуватці ще з початку квітня переслідували 26-річного громадянина України через його національність.У день нападу поліція оперативно затримала зловмисників. За публічну образу громадянина України, погрози та йому через національність, а також хуліганство чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

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