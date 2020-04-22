вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі двоє чоловіків напали на українця через його національність

У Польщі двоє чоловіків напали на українця через його національність
У польському місті Ґданськ 28-річний місцевий житель та його 34-річний друг напали на 26-річного громадянина України, який в той момент сидів у своєму авто. Чоловіки потрощили машину українця та погрожували йому фізичною розправою на грунті національної ненависті.

Інцидент стався у вівторок, 20 квітня, повідомляє "ТСН".

Як розповіли в місцевій поліції Ґданська, двоє чоловіків знищили припаркований автомобіль на одній з вулиць в районі Суханін.

Коли 26-річний українець сидів у машині зі своїми друзями, до них підійшло двоє чоловіків і почали бити і дряпати автомобіль потерпілого металевим інструментом. Зловмисники розбили вікна в машині та пошкодили кузов автомобіля, а потім втекли. Завдана шкода оцінюється в 1,5 тисячі злотих.

Як з'ясувала поліція, винуватці ще з початку квітня переслідували 26-річного громадянина України через його національність.

У день нападу поліція оперативно затримала зловмисників. За публічну образу громадянина України, погрози та йому через національність, а також хуліганство чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, напад, погроза, українець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У Польщі двоє чоловіків напали на українця через його національність
Сьогодні, 13:44
«Луцьктепло» найме колекторів, щоб «вибити» мільйонні борги
Сьогодні, 13:40
У Луцьку затримали двох хлопців з наркотиками, серед них – неповнолітній
Сьогодні, 13:16
Арештували членів злочинної банди, які обікрали на Волині установу зв'язку на понад 5 мільйонів
Сьогодні, 13:07
Схожі новини
Вдарили ланцюгом по голові й забрали пакет з продуктами: у Польщі пограбували українця Вдарили ланцюгом по голові й забрали пакет з продуктами: у Польщі пограбували українця
22 квітень, 2020, 20:17
У Польщі зарізали українця У Польщі зарізали українця
02 листопад, 2017, 11:02
Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі в лісі Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі в лісі
18 квітень, 16:10
Втік із самоізоляції на закупи: у Польщі заарештували українця Втік із самоізоляції на закупи: у Польщі заарештували українця
14 квітень, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
У Польщі двоє чоловіків напали на українця через його національність
Сьогодні, 13:44
 0
«Луцьктепло» найме колекторів, щоб «вибити» мільйонні борги
Сьогодні, 13:40
 0
У Луцьку затримали двох хлопців з наркотиками, серед них – неповнолітній
Сьогодні, 13:16
 0
Арештували членів злочинної банди, які обікрали на Волині установу зв'язку на понад 5 мільйонів
Сьогодні, 13:07
 0
Медіа
відео
1/8