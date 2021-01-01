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Волинян попереджають про сильні заморозки у найближчі дні

Волинян попереджають про сильні заморозки у найближчі дні
У Волинській області протягом 24-27 квітня синоптики попереджають про сильні заморозки - до -5 градусів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

"Вночі та вранці 24-27 квітня по області та в Луцьку - сильні заморозки 0°,- 5°. (Рівень небезпечності ІІ - помаранчевий)". - йдеться у повідомленні.

До слова, синоптик Наталія Діденко інформує, що на вихідних на території України очікується мокрий сніг, дощі і заморозки.

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Теги: Волинь, Луцьк, заморозки
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