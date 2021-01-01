Волинян попереджають про сильні заморозки у найближчі дні





Про це



"Вночі та вранці 24-27 квітня по області та в Луцьку - сильні заморозки 0°,- 5°. (Рівень небезпечності ІІ - помаранчевий)". - йдеться у повідомленні.



До слова, синоптик Наталія Діденко інформує, що на вихідних на території України очікується мокрий сніг, дощі і заморозки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області протягом 24-27 квітня синоптики попереджають про сильні заморозки - до -5 градусів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології."Вночі та вранці 24-27 квітня по області та в Луцьку - сильні заморозки 0°,- 5°. (Рівень небезпечності ІІ - помаранчевий)". - йдеться у повідомленні.До слова, синоптикінформує, що на вихідних на території України

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію