Волинян попереджають про сильні заморозки у найближчі дні
Сьогодні, 14:17
У Волинській області протягом 24-27 квітня синоптики попереджають про сильні заморозки - до -5 градусів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
"Вночі та вранці 24-27 квітня по області та в Луцьку - сильні заморозки 0°,- 5°. (Рівень небезпечності ІІ - помаранчевий)". - йдеться у повідомленні.
До слова, синоптик Наталія Діденко інформує, що на вихідних на території України очікується мокрий сніг, дощі і заморозки.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
"Вночі та вранці 24-27 квітня по області та в Луцьку - сильні заморозки 0°,- 5°. (Рівень небезпечності ІІ - помаранчевий)". - йдеться у повідомленні.
До слова, синоптик Наталія Діденко інформує, що на вихідних на території України очікується мокрий сніг, дощі і заморозки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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