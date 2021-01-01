Незаконно затримали і побили: волинських патрульних підозрюють у перевищенні службових повноважень

Повідомили про підозру трьом поліцейським Управління патрульної поліції у Волинській області про підозру у перевищенні влади або службових повноважень.Встановили, що уночі 1 вересня 2020 року правоохоронці без складання будь-яких відповідних документів про затримання та за відсутності законних підстав застосували насильство й металеві кайданки і незаконно затримали чоловіка, який повідомив про викрадення у нього майна, - інформує Волинська обласна прокуратура.Окрім того, поліцейські умисно завдали потерпілому численні тілесні ушкодження та без верхнього одягу перевезли його в службовому автомобілі в інше місце для проведення слідчих дій.Досудове розслідування триває.