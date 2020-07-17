Екскерівники Шацького нацпарку завдали державі збитків на майже 17 мільйонів гривень
Сьогодні, 16:07
Двом екскерівникам Шацького національного парку повідомили про підозру у службовій недбалості, якою державі завдано збитків на майже 17 мільйонів гривень .
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури двом колишнім керівникам Шацького національного природного парку – директору та тимчасовому виконувачу обов’язків директора – повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст. 367 КК України).
Слідство вважає, що обидва посадовці у 2017 році внаслідок неналежного виконання посадових обов’язків, у порушення вимог чинного законодавства видали лісорубні квитки, на підставі яких проведено незаконні рубки формування і оздоровлення лісів на території об’єкта природно-заповідного фонду, чим державі завдано збитків на суму майже 17 мільйонів гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Львові.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 367 КК України за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури двом колишнім керівникам Шацького національного природного парку – директору та тимчасовому виконувачу обов’язків директора – повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст. 367 КК України).
Слідство вважає, що обидва посадовці у 2017 році внаслідок неналежного виконання посадових обов’язків, у порушення вимог чинного законодавства видали лісорубні квитки, на підставі яких проведено незаконні рубки формування і оздоровлення лісів на території об’єкта природно-заповідного фонду, чим державі завдано збитків на суму майже 17 мільйонів гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Львові.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 367 КК України за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Це 100% факти злочинних дій з боку екс-посадовців Шацького національного парку чи чергова дезінформація суспільстьва і можна подумати, що когось з них відправлять відбувати покарання у колонію.
А чому ж так пізно повідомили? За чотири роки? Де були раніше, чи не сподівались, що нагряне перевірка? Чому мовчала ця блондинка, що нині керує. В долі була?
Останні новини
Екскерівники Шацького нацпарку завдали державі збитків на майже 17 мільйонів гривень
Сьогодні, 16:07
Мейнстрім ринку: бізнес у новобудовах*
Сьогодні, 16:05