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Екскерівники Шацького нацпарку завдали державі збитків на майже 17 мільйонів гривень

Екскерівники Шацького нацпарку завдали державі збитків на майже 17 мільйонів гривень
Двом екскерівникам Шацького національного парку повідомили про підозру у службовій недбалості, якою державі завдано збитків на майже 17 мільйонів гривень .

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури двом колишнім керівникам Шацького національного природного парку – директору та тимчасовому виконувачу обов’язків директора – повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст. 367 КК України).

Слідство вважає, що обидва посадовці у 2017 році внаслідок неналежного виконання посадових обов’язків, у порушення вимог чинного законодавства видали лісорубні квитки, на підставі яких проведено незаконні рубки формування і оздоровлення лісів на території об’єкта природно-заповідного фонду, чим державі завдано збитків на суму майже 17 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Львові.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 367 КК України за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: Волинь, Шацький нацпарк, підозра, збитки, суд
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Коментарі 2
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Це 100% факти злочинних дій з боку екс-посадовців Шацького національного парку чи чергова дезінформація суспільстьва і можна подумати, що когось з них відправлять відбувати покарання у колонію.
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А чому ж так пізно повідомили? За чотири роки? Де були раніше, чи не сподівались, що нагряне перевірка? Чому мовчала ця блондинка, що нині керує. В долі була?
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