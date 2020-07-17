Екскерівники Шацького нацпарку завдали державі збитків на майже 17 мільйонів гривень

Двом екскерівникам Шацького національного парку повідомили про підозру у службовій недбалості, якою державі завдано збитків на майже 17 мільйонів гривень .Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури двом колишнім керівникам Шацького національного природного парку – директору та тимчасовому виконувачу обов’язків директора – повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст. 367 КК України).Слідство вважає, що обидва посадовці у 2017 році внаслідок неналежного виконання посадових обов’язків, у порушення вимог чинного законодавства видали лісорубні квитки, на підставі яких проведено незаконні рубки формування і оздоровлення лісів на території об’єкта природно-заповідного фонду, чим державі завдано збитків на суму майже 17 мільйонів гривень.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Львові.санкцією ч.2 ст. 367 КК України за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.