Ситуація із заповненістю «ковідних» місць у лікарнях Волині на 23 квітня: найкритичніше – в інфекційній

Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 23 квітня 2021 року.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2052 ліжкомісця для ковідних хворих. Із них станом на 23 квітня зайняті 1030 (тобто 50,2%). Із цієї кількості 894 ліжок зайняті хворими на ковід, ще 136 – людьми з підозрою на цю недугу.Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 178 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 84,3% (132 – хворими на коронавірус, 18 – людьми з підозрою).У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 78,2% (152 – хворими на коронавірус, 2 – людьми з підозрою).У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 62,3% (71 – пацієнтами з коронавірусом, 10 – з підозрою).У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 32,5% або 39 ліжок із 120 наявних.У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 34 (30,9%).У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 8 (16%). Так, на одному ліжку – дитина з підтвердженим діагнозом, на семи – з підозрою на коронавірус.Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 8 (22,2%). На семи – жінки з підтвердженим діагнозом, на одному – з підозрою.У Нововолинській центральній міській лікарні – 140 інфекційних ліжок. Станом на 23 квітня зайнятих – 87 (62,1%).У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайнятих 45 (40,9%).Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 36 зайняті (36%).Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 31 зайняте (31%).Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 55 зайняті (45,8%).Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 42 зайняті (46,7%).Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 59 зайняті (56,2%).Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 40 зайнятих (38,1%).Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 32 зайнятих (35,6%).Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 39 зайняті (48,8%).Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 8 зайняті (27,6%).Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 162 наявних, 82 зайнятих (50,6%).