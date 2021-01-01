На Закарпатті чоловік закував у ланцюги товариша і утримував в своєму будинку

Поліцейські Берегівщини викрили чоловіка, який поневолив потерпілого та закував у ланцюги.Так, 22 квітня, на лінію «102» зателефонувала жінка та повідомила, що її брат зник на кілька днів, а тепер повернувся додому закутий в ланцюги, із замком на шиї, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.На місце події негайно виїхали поліцейські, які встановили, що 31-річний потерпілий напередодні пішов в гості до свого знайомого, 43-річного мешканця села Батрадь.Чоловіки разом розпивали алкогольні напої, а потім, за словами постраждалого, у стані сильного сп’яніння, його приятель побив, закував у ланцюги та поневолив у своєму будинку. Зрештою потерпілому вдалося звільнитися та втекти.Поліцейські одразу розпочали пошуки зухвалого зловмисника та вже за лічені години розшукали його.Тепер фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі, адже слідчі інкримінують йому злочин передбачений ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі людини, способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.Наразі поліцейські проводять досудове розслідування у справі, в ході якого встановлять всі обставини події.