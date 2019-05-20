Центр реабілітації «Пролісок» обмежив перебування дітей з інвалідністю через неможливість їх харчувати

Ольга Максим’як озвучила депутатських запит про те, що державний центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», що у Луцьку, працює всього дві години на день, що порушує права дітей.



Про це



«З початком карантину через пандемію коронавірусу деякий час даний заклад не працював. Його робота була відновлена у вересні 2020 року. Однак, з цього часу і до сьогодні перебування дітей в закладі обмежено часовим відрізком у дві години. Цього часу надзвичайно мало для перебування дітей.



Батьки, чиї діти відвідують цей заклад, не знають про причини та обставини скорочення графіку роботи цієї установи. Окрім того, такий короткотривалий термін перебування дітей у закладі порушує не лише права дітей, а й батьків. Адже діток зі складними діагнозами у більшості випадків не можна залишати навіть з кимось із родичів, не кажучи вже про проблему знайти няню з відповідними навичками й можливості для оплати таких послуг», - йшлося у депутатському запиті Ольги Максим’як.



Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук вирішив особисто розібратися у ситуації, що склалася. Тож разом із радником Юрієм Ройком та депутаткою Ольгою Максим’як вони навідалися до реабілітаційного центру «Пролісок».







Виконуюча обов’язків директора центру Людмила Казмірук розповіла, що «Пролісок» є державною реабілітаційною установою, яка напряму підпорядковується Мінсоцполітики України та фінансується через Фонд соціального захисту. Центр розрахований на 30 стаціонарних місць та 70 амбулаторних. На стаціонарну реабілітацію приїжджають дітки не лише з Волинської області, а й з інших регіонів країни.



«За перший квартал 2021 року реабілітацію пройшло 160 діток, з яких 64 дитини з вадами опорно-рухової системи, решта – із психічними розладами. Віковий діапазон діток - від народження до 18 років», - наголосила в.о. директора.



Людмила Казмірук також розповіла, що групи у центрі працюють по-різному: є із 10.00 до 14.30, є із 11.00 до 16.00, є з 10.00 до 15.00.







На що депутатка Луцької районної ради Ольга Максим’як зауважила, що до неї звернулась громадська організація «Кольорова капустинка», яка об’єднує батьків дітей із вадами опорно-рухового апарату, і вони поскаржились, що реабілітаційний центр «Пролісок» надає послуги діткам з інвалідністю усього дві години на день.







Керівниця реабілітаційної установи пояснила, що це пов’язано із неможливістю харчувати дітей.



«У нас є наказ по установі на підставі листа Дежпродспоживслужби, відповідно до Постанови по ковіду. Ми стикнулися із харчуванням дітей. Коли дитина перебуває у центрі до двох годин, вона може не харчуватися. Коли дитина перебуває 4 години і більше, ми мусимо її харчувати. Ми не можемо так розмістити дітей, щоб їх харчувати, не можемо створити умов у відповідності до карантинних вимог», - сказала Людмила Казмірук.



Вона також зауважила, що із початком карантину у центрі з березня минулого року перестали надавати стаціонарну реабілітацію, лише амбулаторні послуги.











Разом з тим керівниця центру запевнила, що зменшений час перебування діток у реабілітаційному закладі на якість і кількість занять не впливає.







Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук подякував працівникам Центру реабілітації дітей з інвалідністю за їхню важку працю та порадив вести інтенсивну інформаційну кампанії серед батьків, аби у подальшому уникнути непорозумінь.



























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На минулій сесії Луцької районної ради депутат фракції «За майбутнє»озвучила депутатських запит про те, що державний центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», що у Луцьку, працює всього дві години на день, що порушує права дітей.Про це йдеться на сайті Луцької райради.«З початком карантину через пандемію коронавірусу деякий час даний заклад не працював. Його робота була відновлена у вересні 2020 року. Однак, з цього часу і до сьогодні перебування дітей в закладі обмежено часовим відрізком у дві години. Цього часу надзвичайно мало для перебування дітей.Батьки, чиї діти відвідують цей заклад, не знають про причини та обставини скорочення графіку роботи цієї установи. Окрім того, такий короткотривалий термін перебування дітей у закладі порушує не лише права дітей, а й батьків. Адже діток зі складними діагнозами у більшості випадків не можна залишати навіть з кимось із родичів, не кажучи вже про проблему знайти няню з відповідними навичками й можливості для оплати таких послуг», - йшлося у депутатському запиті Ольги Максим’як.Голова Луцької районної радивирішив особисто розібратися у ситуації, що склалася. Тож разом із радникомта депутаткою Ольгою Максим’як вони навідалися до реабілітаційного центру «Пролісок».Виконуюча обов’язків директора центрурозповіла, що «Пролісок» є державною реабілітаційною установою, яка напряму підпорядковується Мінсоцполітики України та фінансується через Фонд соціального захисту. Центр розрахований на 30 стаціонарних місць та 70 амбулаторних. На стаціонарну реабілітацію приїжджають дітки не лише з Волинської області, а й з інших регіонів країни.«За перший квартал 2021 року реабілітацію пройшло 160 діток, з яких 64 дитини з вадами опорно-рухової системи, решта – із психічними розладами. Віковий діапазон діток - від народження до 18 років», - наголосила в.о. директора.Людмила Казмірук також розповіла, що групи у центрі працюють по-різному: є із 10.00 до 14.30, є із 11.00 до 16.00, є з 10.00 до 15.00.На що депутатка Луцької районної ради Ольга Максим’як зауважила, що до неї звернулась громадська організація «Кольорова капустинка», яка об’єднує батьків дітей із вадами опорно-рухового апарату, і вони поскаржились, що реабілітаційний центр «Пролісок» надає послуги діткам з інвалідністю усього дві години на день.Керівниця реабілітаційної установи пояснила, що це пов’язано із неможливістю харчувати дітей.«У нас є наказ по установі на підставі листа Дежпродспоживслужби, відповідно до Постанови по ковіду. Ми стикнулися із харчуванням дітей. Коли дитина перебуває у центрі до двох годин, вона може не харчуватися. Коли дитина перебуває 4 години і більше, ми мусимо її харчувати. Ми не можемо так розмістити дітей, щоб їх харчувати, не можемо створити умов у відповідності до карантинних вимог», - сказала Людмила Казмірук.Вона також зауважила, що із початком карантину у центрі з березня минулого року перестали надавати стаціонарну реабілітацію, лише амбулаторні послуги.Разом з тим керівниця центру запевнила, що зменшений час перебування діток у реабілітаційному закладі на якість і кількість занять не впливає.Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук подякував працівникам Центру реабілітації дітей з інвалідністю за їхню важку працю та порадив вести інтенсивну інформаційну кампанії серед батьків, аби у подальшому уникнути непорозумінь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію