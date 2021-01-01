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Мешканці волинського села власними зусиллями креативно розмалювали зупинку

Мешканці волинського села власними зусиллями креативно розмалювали зупинку
Мешканці села Хотешів Камінь-Каширського району окультурили та розмалювали занедбану автобусну зупинку.

Про це повідомляє місцева газета "Полісся".

При в’їзді у село Хотешів, саме на роздоріжжі центральних вулиць, роками впадала в око подорожнім старезна, пошарпана зупинка громадського транспорту. Вона нагадувала місце для звалища непотребу.

Таку депресивну картину сільського буття набридло спостерігати працівникам місцевого дитячого садка. У них ще восени виникла ідея причепурити об’єкт, однак через погодні умови, розповідає завідувачка дошкільного закладу Марина Стеренчук, задум втілити не вдалося. Цього ж року міська рада виділила фарбу, відтак гуртом упродовж двох днів освітяни натхненно працювали: прибирали, білили стіни та розмальовували, попередньо підготувавши відповідний ескіз.

Очільниця садочка пишається художніми талантами працівників закладу, тішиться результатом.

“Колективна робота дошкільників тепер зачаровує погляди хотешівців, адже яскраво розмальована квітчастими узорами споруда сьогодні претендує на таку собі візитну картку села”, — із захопленням ділиться емоціями Марина Іванівна.

Окрім квіткового орнаменту, на стінах зупинки майстрині написали віршовані рядки із балади про Хотешів, що належить авторству місцевого жителя, краєзнавця Івана Сидорука, котрий нині мешкає та працює у Ковелі.
Мешканці волинського села власними зусиллями креативно розмалювали зупинку

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Теги: Камінь-Каширський район, зупинка, окультурення
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