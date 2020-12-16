Утриматись від обіймів та прийому гостей: волинянам надали рекомендації щодо святкування Великодня





Про це говорила заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук із керівниками релігійних конфесій області сьогодні, 23 квітня 2021 року,



Зокрема, учасники зустрічі поділилися уже наявним досвідом щодо дотримання карантинних обмежень під час богослужінь та надали рекомендації волинянам до святкування Вербної неділі та Великодня.



«Ми зібралися для того, щоб вберегти область від швидкого розповсюдження коронавірусної хвороби. І повинні діяти так, аби якомога менше наразити людей на небезпеку, – звернулася до присутніх Людмила Тимощук. – Прошу вас говорити із прихожанами про заходи захисту від COVID-19. Адже вам, як нікому, довіряє більшість населення області. І розумію, що заборонити людям йти до храму ми не можемо, але можемо обрати оптимальну модель святкування великодніх свят, аби зменшити кількість нових інфікованих».



Відтак, заступниця очільника області запропонувала зробити декілька потоків богослужінь у храмах, аби розмежувати людей в часі. А також проведення служб на вулиці чи у режимі онлайн.



Керівники релігійних організацій погодилися із заступницею голови ОДА та запевнили, що вони готові вживати відповідних заходів, аби вберегти людські життя.



Як зазначив протоієрей Роман Бегей, що «ті люди, чиї родини не торкнулася хвороба, не розуміють серйозність ситуації. Однак, є багато людей, які усвідомлюють це, та по-іншому реагують».



Відтак, присутні підтримали рекомендації МОЗу щодо відзначення великодніх свят та закликають волинян:

– відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній особі від домогомподарства, без сімейних відвідувань;

– утримуватися від візиту служб людям похилого віку та з хронічними захворюваннями;

– утримуватися від святкових обіймів та привітань з безпосереднім контактом;

– обмежити відвідування та прийом гостей після благословення та у другий день Великодня;

– відвідувати храми у захисних масках як всередині приміщень, так і на вулиці, подвір'ях чи на території храмів;

– зберігати дистанцію із парафіянами.



Волинська ОДА закликає жителів області дотримуватися рекомендацій не лише під час свят, а у повсякденному житті.

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